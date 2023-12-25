Разгонный блок "Орион" отправился на космодром Восточный

Как сообщили в Роскосмосе, ракетно-космическая корпорация "Энергия" завершила изготовление этого разгонного блока

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос) завершила изготовление разгонного блока "Орион" для испытаний совместно с космическим ракетным комплексом "Амур". Разгонный блок отправлен на космодром Восточный, сообщили в Роскосмосе.

"В РКК "Энергия" завершено изготовление разгонного блока в технологическо-летном исполнении, предназначенного для комплексных испытаний комплекса разгонного блока "Орион" и летных испытаний космического ракетного комплекса "Амур". 22 декабря разгонный блок "Орион" отправлен на космодром Восточный", - говорится в сообщении.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.