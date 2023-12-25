Япония решила передать США ракеты собственного производства для ЗРК Patriot

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После капитуляции Японии в 1945 году, ознаменовавшей окончание Второй мировой войны, эта страна должна соблюдать нейтральный военный статус, силы самообороны может использовать только для защиты национальной безопасности. Девятая статья Конституции Японии сильно ограничивает военную деятельность Сил самообороны, не связанную непосредственно с обороной страны. Кроме того, японские законы фактически запрещают экспорт вооружений, произведенных национальными оборонными предприятиями.

Однако ставший в октябре 2021 года премьер-министром Фумио Кисида сразу взял курс на милитаризацию страны и усиление военного сотрудничества как с Соединенными Штатами, уже имеющими несколько военных баз на японских островах, так с с НАТО в целом. Свои решения и действия глава правительства объясняет необходимостью «защиты от угроз» со стороны Китая, КНДР и России. Особенно эта риторика Кисиды усилилась после начала специальной военной операции на Украине.

Японское правительство намеревается увеличить оборонный бюджет и предпринимает шаги, фактически денонсирующие международно признанные ограничения как на статус Сил самообороны, закрепленный в основном законе страны, так и другие, касающиеся в том числе экспорта вооружений. Так стало известно, что Япония решила передать Соединенным Штатам ракеты для ЗРК Patriot, изготовленные на местных оборонных предприятиях по лицензии США. С этой целью ранее японское правительство смягчило правила экспорта оборонного оборудования и одобрило решение о возможности отправки сделанных в Японии по лицензии США комплексов и ракет ПРО Patriot, сообщало агентство Киодо.

Белый дом уже не только подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot. Советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан распространил по этому поводу специальное заявление, в котором приветствуется это решение Токио. Причем Салливан заявил, что «это решение внесет вклад в безопасность Японии, а также в мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе».

Не совсем понятно, каким образом передача ракет другому государству, находящемуся в тысячах километров от Индо-Тихоокеанского региона, повысит безопасность Японии. Зато очевидно другое. Данное событие стало еще одним подтверждением того, что Штаты испытывают серьезные проблемы с возможностями собственных предприятий ВПК производить необходимое количество вооружений и боеприпасов для нужд национальной армии.

Особенно остро эта проблема встала на фоне беспрецедентной военной помощи, которую уже оказал Пентагон киевскому режиму. А ведь еще надо помогать Израилю и продолжать готовиться к возможному военному противостоянию с Китаем, который, по данным разведки США, всенепременно «нападет» на Тайвань (часть территории КНР) уже в 2027 году.

Японию, получается, ничему не научил не только свой исторический опыт, но и пример Украины, который в очередной раз показывает, что у США нет ни перед кем союзнических обязательств, есть только свои, сугубо меркантильные, интересы. В данном случае, это использование Токио для «сдерживания» своих главных стратегических соперников — России и Китая.

А вот так Минобороны Японии наглядно представляет угрозы, исходящие от ракетных атак КНДР, которую США тоже давно и прочно записали в свои враги.