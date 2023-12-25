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ТАСС

Эксперт считает, что ВСУ хватит боеприпасов до апреля 2024 года

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Украинские военнослужащие возле Артемовска (Бахмут), 2023 год
Украинские военнослужащие возле Артемовска (Бахмут), 2023 год.
Источник изображения: Libkos/AP

Некоторый дефицит ощущается уже сейчас, подчеркнул Алексей Гетьман

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют запасы боеприпасов до апреля 2024 года, однако некоторый дефицит ощущается уже сейчас. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Алексей Гетьман.

По его словам, в соответствии с расчетами "того, что уже передали [Киеву], [хватит] до начала апреля". "Сейчас уменьшается количество артиллерийских обстрелов, потому [что] начинается определенный дефицит", - сказал он в интервью изданию "Фокус".

Гетьман считает, что руководству ВСУ придется перенести на более поздний срок ряд операций, пока не состоятся новые поставки вооружения. По его словам, Россия обладает "массовым и масштабным" ВПК, который может обеспечивать потребности армии страны. "Те же Франция или Германия только силами своего ВПК тоже не смогли бы самостоятельно обеспечить всем необходимым свою армию", - добавил эксперт. 

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