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ТАСС

Французские сенаторы выступили за наращивание поставок снарядов и оборудования Украине

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Флаги Франции, Украины и Евросоюза
Флаги Франции, Украины и Евросоюза.
Источник изображения: @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

Председатель сенатского комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен сообщил, что Украина "сражается за безопасность Европы", которая будет "серьезно и надолго поставлен...

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Группа французских сенаторов по итогам визита в Польшу и на Украину заявила о необходимости увеличить поставки вооружений и критически важного военного оборудования Киеву, чтобы сохранить боеспособность ВСУ.

"Вся информация, собранная в ходе этой миссии, подтверждает, что необходимо срочно увеличить поставки на Украину боеприпасов и оборудования, которые имеют решающее значение в этом конфликте (беспилотники, артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы)", - говорится в заявлении, опубликованном по возвращении сенаторов на родину.

Председатель сенатского комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен вместе с тремя другими сенаторами встретился со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с главами ряда парламентских комитетов этой страны. Они провели переговоры и с заместителем руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорем Жовквой и начальником ГУР Минобороны генералом Кириллом Будановым. В Польше они также встречались с главами парламентских комитетов и неназванным советником президента Польши Анджея Дуды.

По мнению Перрена, Украина "сражается за безопасность Европы", которая якобы будет "серьезно и надолго поставлена под угрозу в случае победы России" в украинском конфликте. Он заявил также о необходимости укреплять промышленное сотрудничество с Киевом. Группа сенаторов намерена подготовить отчет о своей поездке 16 января 2024 года. Будет ли он публиковаться открыто - не уточняется.

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