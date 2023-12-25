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В России рассказали об отличиях «Коалиции» от САУ «Мста-С»

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САУ "Коалиция-СВ"
САУ "Коалиция-СВ".
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Новая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ», получившая необитаемую башню, отличается от самоходной гаубицы «Мста-С» повышенной скорострельностью. Об отличиях машин военный эксперт Алексей Леонков рассказал в беседе с «Известиями».

«Во-первых, у нее необитаемая башня. Это фактически роботизированный артиллерийский комплекс, скорострельность которого выше, чем у "Мсты-С". Там реализованы разные интересные режимы стрельбы, когда можно все снаряды загнать в одну точку под разными траекториями. Это позволяет "Коалиции-СВ" применять тактику кочующей артиллерии, а также тактику подвижной огневой зоны, если собрать несколько установок вместе», — сказал он.

Эксперт добавил, что САУ позволяет вести стрельбу обычными снарядами с высокой точностью. Также «Коалиция-СВ» способна автоматически осуществлять топографическую привязку и наносить высокоточные удары после получения координат с дронов.

Ранее источник ТАСС сообщил, что «Коалицию-СВ» запустили в серию, а единичные экземпляры САУ применяют в зоне проведения специальной военной операции.

В октябре стало известно, что «Коалиция-СВ» прошла государственные испытания и готова к серийному производству.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Мста-С
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