На замену переданных ВСУ устаревших БТР М113: Испания закупила бронемашины VAC

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До начала СВО основными бронемашинами, которые использовались мотострелками испанской армии, являлись колесная Pegaso BMR-M1 (а также недавно поступивший на вооружение Dragon 8х8) и гусеничные Pizarro и TOA (местное обозначение американского БТР М113). Наиболее устаревшей из них техникой является М113; именно эти бронетранспортеры родом из 1950-х годов и отправлялись в качестве военной помощи киевскому режиму.

На замену переданным ВСУ М113 испанская армия намерена получить новую гусеничную бронемашину VAC, созданную на основе БМП Ascod. 21 декабря Минобороны объявило о заключении с компанией Tess Defence контракта стоимостью около €2 млрд, предполагающего закупку 394 VAC.

Как предполагается, новая бронемашина будет действовать в единых боевых порядках с танками Leopard 2E и БМП Pizarro. Масса VAC, составляющая примерно 34 тонны, рассчитана на оптимальную мобильность как на дорогах, так и на пересеченной местности. Ее максимальная скорость составляет 74 км/ч, а запас хода 450 км по дорогам с твердым покрытием.

VAC может быть сконфигурирован в различных версиях, выступая в качестве БМП, командного пункта, инженерной машины, мобильного миномета, СПТРК, машины артиллерийской поддержки, санитарной техники.