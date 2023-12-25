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Известия.ru

Эксперт рассказал о значимости применения БПЛА для доставки боеприпасов в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Эксперт Федутинов: применения БПЛА для доставки боеприпасов в зоне СВО — актуальная задача

Главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация», эксперт РСМД Денис Федутинов рассказал «Известиям» 22 декабря о значимости использования беспилотников в зоне спецоперации для доставки провизии и боеприпасов на позиции в первой линии обороны.

Как отметил эксперт, на сегодняшний день оперативная доставка медикаментов, боеприпасов и провизии подразделениям, находящимся на переднем крае, является весьма актуальной задачей.

«Если США использовали беспилотные авиационные системы для доставки подобных грузов в Афганистане с целью оптимизации логистики, то в случае с украинским ТВД ситуация радикально отличается: постоянное наблюдение за полем боя со стороны противника и наличие у него ударных средств — артиллерии и FPV-дронов — весьма затрудняет решение задачи доставки необходимых грузов традиционными средствами. Конечно, решая эту задачу в подобных условиях, в случае успешного противодействия противника лучше понести потери в технике, чем в живой силе. Это и объясняет интерес к использованию в этих задачах беспилотников», — объяснил Федутинов.

Эксперт подчеркнул, что при этом необходимо учитывать несколько важных моментов, в частности использование тяжелых аппаратов, способных нести несколько десятков килограммов груза.

«Чтобы понимать порядки цифр типовых грузов, отмечу, что, например, цинковый короб с патронами весит порядка 12 кг, ящик с гранатами — 14 кг. Для эффективного решения задачи доставки военных грузов на поле боя требуются БПЛА, способные выполнять полеты максимально автономно, причем на низких высотах, а также взлетать и садиться в вертикальном режиме. С учетом необходимости обеспечения безопасности эксплуатации это должны быть аппараты, чьи несущие винты закрыты кольцами или же расположены выше человеческого роста», — отметил Федутинов.

Ранее в пятницу ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ сообщило, что российские силы под Артемовском (украинское название — Бахмут) начали использовать беспилотники для доставки провизии и боеприпасов на позиции в первой линии обороны.


21 декабря российское военное ведомство отмечало, что расчеты FPV-дронов Воздушно-десантных войск РФ уничтожили три моторные лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Днепре в Херсонской области. Минобороны указало на эффективность таких дронов в решении различных задач.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
РСМД
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