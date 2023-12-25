В Минобороны Финляндии заявили о начале новой холодной войны между Западом и Россией

Источник изображения: topwar.ru
Похоже, что конфликт на Украине может прорости в нечто большее, чем использование Западом своих прокси для ослабления России.
Разные эксперты и политики уже неоднократно заявляли, что США и их союзники слишком сильно вовлеклись в текущее противостояние, по сути, став его непосредственным участником.
Теперь, глава Минобороны Финляндии Антти Хаккянен в ходе интервью изданию Politico рассказал, какая следующая стадия может ожидать участников украинского конфликта.
Со слов министра, США и НАТО допустили ошибку, проигнорировав требования России касательно глобальной безопасности, а также переоценив силы Украины и глобального Запада. Как выразился глава финского военного ведомства, сегодня очевидно, что у российской армии имеется потенциал для ведения конфликта на протяжении нескольких лет.
Таким образом, по мнению Хаккянена, в НАТО просчитались, когда оценивали военное противостояние на Украине, как краткосрочную эскалацию.
- подытожил глава Минобороны Финляндии.
Напомним, что с апреля текущего года Финляндия является полноправным членом НАТО, став 31-й страной, вступившей в Североатлантический альянс.