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Военное обозрение

В Минобороны Финляндии заявили о начале новой холодной войны между Западом и Россией

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Источник изображения: topwar.ru

Похоже, что конфликт на Украине может прорости в нечто большее, чем использование Западом своих прокси для ослабления России.

Разные эксперты и политики уже неоднократно заявляли, что США и их союзники слишком сильно вовлеклись в текущее противостояние, по сути, став его непосредственным участником.

Теперь, глава Минобороны Финляндии Антти Хаккянен в ходе интервью изданию Politico рассказал, какая следующая стадия может ожидать участников украинского конфликта.

Со слов министра, США и НАТО допустили ошибку, проигнорировав требования России касательно глобальной безопасности, а также переоценив силы Украины и глобального Запада. Как выразился глава финского военного ведомства, сегодня очевидно, что у российской армии имеется потенциал для ведения конфликта на протяжении нескольких лет.

Таким образом, по мнению Хаккянена, в НАТО просчитались, когда оценивали военное противостояние на Украине, как краткосрочную эскалацию.

Теперь мы вступаем в своего рода новую холодную войну

- подытожил глава Минобороны Финляндии.

Напомним, что с апреля текущего года Финляндия является полноправным членом НАТО, став 31-й страной, вступившей в Североатлантический альянс.

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