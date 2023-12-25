Нидерланды уведомили Киев о решении подготовить 18 истребителей F-16 к поставке ВСУ

ЦАМТО, 22 декабря. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте проинформировал Владимира Зеленского о решении Нидерландов подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине, передает "РИА Новости".

М.Рютте сообщил, что провел 22 декабря телефонный разговор с В.Зеленским. "Сегодня я проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины", – подчеркнул глава нидерландского правительства.

Как напоминает агентство, Нидерланды и Дания ранее первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что Гаага рассчитывает направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских летчиков управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.