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Интерфакс-АВН

Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против финансовых структур, содействующих российскому ОПК

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/ Lucas Peltier

Вашингтон. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден подписал в пятницу указ, дающий возможность вводить санкции против финансовых структур, связанных с крупными поставками для российского ОПК, сообщает Белый дом.

"Министру финансов по итогам консультаций с госсекретарем и с министром торговли (...) разрешается принимать меры в отношении иностранных финансовых структур, если выяснится, что эти структуры проводили или облегчили любые существенные транзакции (...) в таких сферах РФ, как технологии, оборона, строительство, космос, если выясняется, что такая деятельность помогала российскому оборонно-промышленному комплексу", - говорится в указе.

Также санкции возможны в случае содействия передаче России продукции для российского ОПК или предоставления ему услуг, отмечается в документе.

Со своей стороны, министр финансов США Джанет Йеллен, комментируя распоряжение Байдена, отметила в заявлении, что "мы рассчитываем, что финансовые структуры предпримут все возможные усилия, чтобы убедиться, что не помогают России, сознательно или нет, в обходе санкций". "Мы без колебаний будем применять предоставленные нам новые инструменты, чтобы принимать решительные точечные меры против любых финансовых структур, которые помогают поставкам для российской оборонной промышленности", - подчеркивается в заявлении.

Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации сообщала, что Байден в пятницу подпишет указ, который позволит вводить санкции в отношении банков в мире, оказывающих, по мнению Вашингтона, содействие оборонной сфере России.

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц писало, что новые меры означают, что "банки могут столкнуться с серьезными финансовыми наказаниями за ведение бизнеса с фирмами, уже попавшими под санкции за связи с Россией, независимо от того, знают они об этом или нет".

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Россия
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