Войти
Известия.ru

Военный эксперт Матвийчук рассказал о сильной антидроновой системе РФ

87
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Россия готова к усилению атак беспилотников с территории Украины, поэтому создала сильную антидроновую систему. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал в пятницу, 22 декабря.

Специалист оценил, сможет ли Киев произвести миллион беспилотников в 2024 году.

«Чтобы выпускать такое количество, нужно иметь хорошие промышленные базы, которых у них нет. Второе: все дроны, которые они выпускают, — это сборка. Им поставляют какие-то запчасти, и они их собирают. Все они подвержены ударам наших Военно-космических сил», — сказал Матвийчук в разговоре с Lenta.Ru.

При этом он отметил, что дроны стали реальностью, с которой приходится считаться, поскольку они играют большую роль в военных действиях.

Военный эксперт добавил, что по мере наращивания деятельности Украины с помощью дронов Россия будет наращивать свои противодроновые системы, позволяющие контролировать небо и делать ущерб минимальным. Он рассказал, что в стране разработали великолепные антидроновые системы радиоэлектронного подавления и принудительной посадки.

«Наши системы противовоздушной обороны (ПВО) получили более усовершенствованную радиолокационную станцию. Сама система применения изменилась, а гражданская оборона в приграничных зонах — это Брянская область, Тульская, Курская, Белгородская — получила стационарные посты наблюдения за воздухом и возможность сбивать эти дроны», — заключил он.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что ПВО ликвидировала украинский беспилотник над территорией Московской области. Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была пресечена в городском округе Подольск около 14:40 мск, уточняет телеканал «Звезда».

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщает телеканал «360».

В этот же день средства противовоздушной обороны России перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Калужской области, сообщает на сайте kp.ru. Попытка атаки ВСУ была пресечена в 13:50 и 14:00. Еще один БПЛА самолетного типа был уничтожен около 14:00 над Брянской областью.

Также в пятницу сообщалось о сбитом средствами противовоздушной обороны БПЛА украинской армии над территорией Курской области, пишет «Москва 24». Беспилотник был ликвидирован в четверг, 21 декабря, примерно в 23:30.


ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
19.10.2022
Расчеты «Тор» уничтожили средства воздушного нападения украинских боевиков
14.10.2022
Расчеты «Бук-М3» ЦВО уничтожили средства воздушного нападения ВСУ
18.07.2022
Минобороны РФ показало работу САУ «Мста-С» в зоне спецоперации
20.09.2018
Vecernji list (Хорватия): Российская суперармия уже не похожа на неповоротливую Красную армию
14.09.2018
"Разгромить Россию в пыль": о чем мечтает Украина
24.12.2014
От пожарной команды – к штабу развития
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:27
  • 195
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 25.12 01:23
  • 57665
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.12 11:13
  • 0
ОДКБ: «Минск задал высокий темп»
  • 22.12 21:04
  • 3
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит высокоточное оружие
  • 22.12 04:55
  • 4
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 22.12 01:29
  • 1
В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"