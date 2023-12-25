Военный эксперт Матвийчук рассказал о сильной антидроновой системе РФ

Россия готова к усилению атак беспилотников с территории Украины, поэтому создала сильную антидроновую систему. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал в пятницу, 22 декабря.

Специалист оценил, сможет ли Киев произвести миллион беспилотников в 2024 году.

«Чтобы выпускать такое количество, нужно иметь хорошие промышленные базы, которых у них нет. Второе: все дроны, которые они выпускают, — это сборка. Им поставляют какие-то запчасти, и они их собирают. Все они подвержены ударам наших Военно-космических сил», — сказал Матвийчук в разговоре с Lenta.Ru.

При этом он отметил, что дроны стали реальностью, с которой приходится считаться, поскольку они играют большую роль в военных действиях.

Военный эксперт добавил, что по мере наращивания деятельности Украины с помощью дронов Россия будет наращивать свои противодроновые системы, позволяющие контролировать небо и делать ущерб минимальным. Он рассказал, что в стране разработали великолепные антидроновые системы радиоэлектронного подавления и принудительной посадки.

«Наши системы противовоздушной обороны (ПВО) получили более усовершенствованную радиолокационную станцию. Сама система применения изменилась, а гражданская оборона в приграничных зонах — это Брянская область, Тульская, Курская, Белгородская — получила стационарные посты наблюдения за воздухом и возможность сбивать эти дроны», — заключил он.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что ПВО ликвидировала украинский беспилотник над территорией Московской области. Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была пресечена в городском округе Подольск около 14:40 мск, уточняет телеканал «Звезда».

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщает телеканал «360».

В этот же день средства противовоздушной обороны России перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Калужской области, сообщает на сайте kp.ru. Попытка атаки ВСУ была пресечена в 13:50 и 14:00. Еще один БПЛА самолетного типа был уничтожен около 14:00 над Брянской областью.

Также в пятницу сообщалось о сбитом средствами противовоздушной обороны БПЛА украинской армии над территорией Курской области, пишет «Москва 24». Беспилотник был ликвидирован в четверг, 21 декабря, примерно в 23:30.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.