Скрытый кошмар. Украина угрожает Европе незримой "армией" (The Hill, США)

The Hill: супербактерии с Украины грозят распространиться по Европе

На Украине участились случаи выявления инфекционных заболеваний, а их возбудители продемонстрировали устойчивость к противомикробным препаратам, пишет The Hill. Сегодня "армия" супербактерий изматывает солдат ВСУ, скоро она грозит атаковать и другие части Европы.

Словосочетание “бактериологическая война” вызывает в воображении жуткие образы сознательного применения вредоносных биологических средств — причем зачастую в ходе военных действий.

“Один из первых в истории случаев применения биологического оружия произошел в 1347 году, когда монгольские войска забрасывали с помощью катапульт тела зараженных чумой через крепостную стену в черноморском порту Каффа — ныне это город Феодосия в Крыму, — сообщает Британская энциклопедия. — Некоторые историки полагают, что, вернувшись домой из осажденного города, корабли завезли чуму в Италию, положив начало эпидемии “Черной смерти”, которая прокатилась по Европе в течение следующих четырех лет и унесла жизни около 25 миллионов человек — около трети тогдашнего населения континента”.

По иронии судьбы, сегодня Украина столкнулась с другой разновидностью микробной вспышки. Она хоть и не преднамеренная, но остро угрожает ее войскам и гражданскому населению в ходе конфликта с Россией и рискует перекинуться на другие части Европы.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, больницы Украины сейчас борются с “тревожным ростом” резистентных микробов — устойчивых к антибиотикам. При этом эпидемиологи предупреждают, что устойчивые к лекарствам микробы распространяются за пределы страны.

Результаты получены в результате совместных исследований Центра по контролю и профилактике заболеваний и Министерства здравоохранения Украины более 300 украинских пациентов. “Было обнаружено, — говорится докладе, — что около 60% пациентов борется с резистентостью к антибиотикам класса карбапенемов, которые считаются продвинутым средством для лечения бактериальных инфекций”.

“На Украине сочетание высоких показателей устойчивости к противомикробным препаратам до конфликта, последующая распространенность травматических ран и связанная с боевыми действиями нагрузка на медицинские учреждения привела к участившемуся выявлению микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью, что, в свою очередь, чревато распространением по Европе”, — говорится в докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний “Еженедельный отчет о заболеваемости и смертности” от 8 декабря.

Противомикробные препараты используются для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. К ним относятся антибиотики, противовирусные, противогрибковые и противопаразитарные средства. Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) возникает, когда бактерии, вирусы, грибки и паразиты перестают реагировать на лекарства, в результате чего лечение инфекций продвигается тяжело — или становится в принципе невозможным.

По данным Всемирной организации здравоохранения, УПП считается одной из главных угроз общественному здравоохранению во всем мире. Согласно ряду исследований, бактериальная УПП вызывает во всем мире больше смертей, чем ВИЧ или малярия.

Инфекционные заболевания — один из скрытых кошмаров любой войны. “Армия” супербактерий может измотать как солдат, так и мирных жителей.

На Украине эта устойчивость микробов к антибиотикам впервые проявилась в 2016 году. После того, как Крым вошел в состав России и развернулся конфликт в Донбассе, немецкие врачи начали наблюдать резистентные инфекции у пациентов, эвакуированных с Украины.

К тому году появились исследования об угрозах для стран, которые перестали справляться с инфекциями при помощи основных антибиотиков. В 2014 году одно британское исследование предостерегло, что “неспособность бороться с устойчивыми к антибиотикам супербактериями грозит 10 миллионами смертей ежегодно и может обойтись мировой экономике в сумму до 100 триллионов долларов к 2050 году”.

Сегодня украинская система здравоохранения сильно перегружена боевыми действиями, и, помимо вирусов, страна столкнулась с растущими опасениями, что Конгресс США устанет от конфликта и свернет военную и гражданскую поддержку.

Итак, что же можно сделать?

Всемирная организация здравоохранения тайно пытается помочь Украине. Недавно она отправила в больницы и региональные медицинские центры бактериологические анализаторы и новые препараты, включая 1200 тест-наборов для исследования образцов, в надежде упрочить принятые в стране меры по контролю за инфекционными заболеваниями.

В последнем отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний для борьбы с растущей угрозой звучал призыв увеличить штат медицинских работников, прошедших профильное обучение и способных лечить инфицированных пациентов.

Самое главное — это что мы можем гарантировать, что НАТО и США не дадут Украине проиграть России. Нет никаких сомнений в том, что ход битвы изменился в пользу Москвы, и сейчас Западу не время ослаблять бдительность.

Супербактерии ложатся тяжким бременем на украинскую экономику, которая в 2022 году пережила более чем 30-процентный спад, поскольку миллионы высококвалифицированных украинцев покинули страну.

На Украину приходит Рождество. В июле этого года президент Владимир Зеленский подписал закон о переносе Рождества с 7 января (когда его отмечает Русская православная церковь) на 25 декабря, чтобы еще больше подчеркнуть сопричастность Украины Западу.

Украинцы заслуживают здоровья и защиты в холодную зиму, которая рискует испытать их решимость против терпеливых российских военных. Как и многие другие международные угрозы сегодня, болезни трудно сдержать.

Тара Зоненшайн (Tara Sonenshine) — профессор общественной дипломатии из Школы права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса