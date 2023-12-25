В Дании приняли немыслимое решение из-за страха перед Россией (DR, Дания)

DR: оборонное соглашение с США в Дании назвали "историческим разворотом"

Дания заключила с США оборонное соглашение, которое позволит Вашингтону разместить в стране солдат и технику на постоянной основе, сообщает DR. Копенгаген делает все, чтобы американцы не ушли из Европы, поскольку боится, что в одиночку справиться с Россией у ЕС не выйдет.

В годы холодной войны социал-демократы, правящая ныне партия, сами противились более тесному сотрудничеству с НАТО.

Когда холодная война была в самом “разгаре”, в политике безопасности Дании назрела своеобразная ситуация.

В 1982 году четыре буржуазные партии сформировали правительство, но им пришлось сделать ряд уступок в отношении НАТО наперекор собственной политике.

Пер Стиг Мёллер вошел в Фолькетинг от консерваторов в 1984 году и хорошо запомнил сложившуюся на тот момент нетипичную ситуацию в области безопасности, которую принято называть “политика сносок”.

“Я был партийным докладчиком по внешней политике и политике безопасности на протяжении всего “периода сносок”, который закончился выборами в 1988 году”, — вспоминает он.

Тогдашнее правительство — как его еще называли, “четырехлистный клевер” — состояло из консерваторов, либерально-консервативной “Венстре”, демократов-центристов и Христианской народной партии.

Пер Стиг Мёллер и остальные члены правительства хотели упрочить сотрудничество Дании с НАТО и США, а социал-демократы и все левое крыло, наоборот, были настроены скептически.

Социал-либеральная партия “Радикальная Венстре” оказывала правительству внеправительственную поддержку, но, как и левые, была не в восторге от планов НАТО разместить в Западной Европе ядерные ракеты.

Поэтому она затеяла своего рода двойную игру.

“Радикальная Венстре” не стала свергать правительство, но вместе с левыми вынудило его сменить внешнеполитический курс на более желательный для себя.

Пер Стиг Мёллер назвал недавно заключенное социал-демократами оборонное соглашение с США “историческим разворотом”.

“Социал-демократы у руля страны заключают с США соглашение, которое дает им доступ к датским военным базам — еще несколько лет назад это было немыслимо”, — говорит он.

Украина открыла глаза

По условиям нового оборонного соглашения США смогут на постоянной основе размещать в Дании как солдат, так и технику.

Американцы получают неограниченный доступ к трем аэродромам — в Карупе, Скрюдструпе и Ольборге.

На недавней пресс-конференции сама премьер-министр Метте Фредериксен, лидер социал-демократов, назвала соглашение “прорывом в оборонной политике Дании”.

Но что изменилось со времен холодной войны, когда Дания была прифронтовым государством, а перспектива ядерной войны считалась вполне реальной?

Почему тогда политики противились размещению американских солдат в Дании на постоянной основе, а сейчас сами этого захотели?

По мнению Пера Стига Мёллера, конфликт на Украине открыл им глаза.

“Он показал, что никаким соглашениям с Россией доверять нельзя, раз они могут взять и ввести войска в такую свободную европейскую страну как Украина”, — говорит он.

По его оценкам, если сотрудничество с НАТО рухнет, то в следующий раз под российским ударом могут оказаться Эстония и Латвия.

“И тогда мы фактически снова станем прифронтовым государством, как и во времена холодной войны”, — рассуждает Пер Стиг Мёллер.

Профессор усмотрел в договоре “элемент легкомыслия”

Пер Стиг Мёллер также высказался в сегодняшнем выпуске газеты Dagbladet Information.

Его словам она противопоставила мнение профессора международной политики Копенгагенского университета Оле Вевера.

Тот никак не может взять в толк, почему Дания заключила оборонное соглашение с американцами именно сейчас, в “гораздо менее напряженной ситуации”, чем во время холодной войны.

“В каком-то смысле я опасаюсь, что здесь кроется элемент легкомыслия. Что люди не учитывают, насколько это серьезный шаг, а просто думают: “Ветры дуют сюда, поэтому мы хотим зарекомендовать себя хорошими союзниками — в конце концов, сейчас время выступать единым фронтом”. И тогда выходит, что мы соглашаемся практически на все”, — рассуждает Оле Вевер.

Пер Стиг Мёллер парирует, что это “вообще ерунда”.

“Мы оказались в ситуации, когда Россия ввела войска в независимую европейскую страну. И они намерены продолжать в том же духе. Их тон с Финляндией уже такой же, как когда-то с Украиной”, — говорит Пер Стиг Мёллер.

“Поэтому мы должны сохранить НАТО и сделать так, чтобы США не исчезли из Европы, потому что иначе мы не сможем справиться с Россией”, — продолжает он.

На заднем плане — призрак Трампа

Пер Стиг Мёллер отмечает, что, поскольку за кулисами маячит тень Дональда Трампа, снова выдвинувшего свою кандидатуру в президенты, далеко не факт, что Дания сможет рассчитывать на США в дальнейшем.

“Поэтому наша задача — привязать себя как можно прочнее к США, чтобы эти связи могли прослужить нам даже при Дональде Трампе”, — говорит он.

— Как, по-вашему, есть ли сейчас прямая военная угроза Дании со стороны России?

“Поздно рассуждать о военной угрозе, когда она уже у порога. Надо уметь предвидеть на несколько лет вперед, что такое развитие событий возможно, и принять все необходимые меры”, — считает Пер Стиг Мёллер.

— Это соглашение вы ведь в свое время хотели заключить сами?

“Да, это точно. Поэтому я доволен. Это мощный разворот по сравнению с тем, что было в 1980-х, и я рад, что социал-демократы образумились и заключили это соглашение”, — заключил Пер Стиг Мёллер.

Пер Стиг Мёллер: биография

Родился в 1942 году во Фредериксберге.

Имеет степень доктора философии, преподавал в университете Сорбонны в Париже и работал в различных датских СМИ.

Избран в датский парламент от консерваторов в 1984 году.

Министр окружающей среды 1990-1993

Министр иностранных дел 2001-2010

Министр культуры с февраля 2010 по март 2011

Министр культуры и министр церкви с марта 2011 по октябрь 2011

Решил не выдвигать свою кандидатуру на всеобщих выборах 2015 года

Автор: Лаура Киркебек-Йоханссон (Laura Kirkebæk-Johansson)