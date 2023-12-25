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Интерфакс-АВН

Базовой организацией ОПК по развитию радиофотоники определен НИИ "Полюс" холдинга "Швабе"

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Радиофотоника
Радиофотоника.
Источник изображения: industry-hunter.com

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Научно-исследовательский институт "Полюс" имени Стельмаха решением правительства России определён базовой организацией оборонно-промышленного комплекса, осуществляющей научную деятельность по развитию технологий радиофотоники, сообщила в пятницу пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит НИИ.

"Формирование на базе НИИ "Полюс" нового научного направления позволит проводить масштабные исследования и использовать новейшие разработки для создания радиофотонных систем в беспроводных и спутниковых сетях, лазерных дальномерах, антеннах на аэродромах, радиолокаторах и гироскопах", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что руководителем приоритетного технологического направления назначен генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов. Возглавляемый им институт одним из первых в России стал создавать сложные лазерные информационные системы и неоднократно подтверждал свои компетенции в области радиофотоники.

"Так, в 2019 году в НИИ "Полюс" был разработан мощный одночастотный 1 550-нм РОС-лазер и налажено его серийное производство. Сегодня такие лазеры активно используются в системах передачи и обработки больших объёмов данных, в высокоскоростных системах связи", - сказано в пресс-релизе.

По информации пресс-службы, в настоящее время научные сотрудники НИИ "Полюс" совместно с коллегами из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разрабатывают модуляторы на основе гетероструктур на подложке фосфида индия. Этот полупроводниковый материал, работающий в диапазоне 1 500-1 600 нм, можно будет применить для создания фотонных интегральных схем, используемых в системах оптоволоконной связи и телекоммуникаций.

Генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин отмечает, что развитие отечественной радиофотоники - одно из условий технологического суверенитета России.

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
Фотоника
Ядерный щит
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