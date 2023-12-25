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ЦАМТО

Вооруженные силы Молдовы получили РЛС производства компании Thales

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РЛС GM200
Трехкоординатная мобильная РЛС обнаружения воздушных целей ThalesRaytheonSystems Ground Master 200 (GM200).
Источник изображения: Thales (via Jane's)

ЦАМТО, 22 декабря. Минобороны Молдовы объявило о доставке самолетом в Кишинев радиолокационной станции производства французской компании Thales, приобретенной за счет средств оборонного бюджета.

По заявлению министра обороны Молдовы Анатолия Носатого, поставленная система имеет важное значение для укрепления противовоздушной обороны страны. Поставка РЛС, обеспечивающей мониторинг всего воздушного пространства страны, завершает ряд мер, предпринятых для оснащения национальных вооруженных сил по международным стандартам.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре по итогам визита в Молдову министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню и подписания сторонами письма о намерениях, направленного на укрепление двустороннего оборонного сотрудничества и модернизацию военного потенциала Молдовы, было принято решение о приобретении РЛС GM200 разработки французской компании Thales. Подробности покупки не раскрывались, но С.Лекорню пообещал, что РЛС будет доставлена до конца 2023 года.

Как сообщил ресурс Europa Libera, приобретенная РЛС эксплуатировалась с 2008 года. Ее точная стоимость не известна, но на рынке она составляет около 14,5 млн. евро. Молдова приобрела GM200 в рамках пакета поддержки в сумме 40 млн. евро, предложенного Европейским Союзом для усиления вооруженных сил страны. Средства пакета также планируется направить на покупку легких бронеавтомобилей, пикапов, вилочных погрузчиков, автобусов, грузовиков, средств связи и киберзащиты.

РЛС "Граунд Мастер-200" – мобильная многофункциональная трехкоординатная РЛС S-диапазона. Она обеспечивает обнаружение воздушных целей, включая истребители, вертолеты, управляемые и крылатые ракеты, БЛА, на дальностях до 250 км и высотах до 24 км и осуществляет целеуказание на дальностях до 100 км. РЛС размещена на шасси автомобиля высокой проходимости с колесной формулой 8х8 и может перебрасываться самолетами ВТА C-130 "Геркулес".

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  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Франция
Продукция
C-130
Компании
Thales
Проекты
БПЛА
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