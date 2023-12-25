США считают, что РФ перевела экономику на военные рельсы

В США продолжают настаивать на том, что экономические санкции против РФ работают, так как Москве пришлось потратить "немало времени и ресурсов" на поиск путей обхода этих рестрикций

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Россия, по оценкам администрации США, перевела экономику на военные рельсы, переориентировав промышленность на производство оружия и других средств для специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам представитель американской администрации высокого ранга.

"Из-за отсутствия альтернативы Россия сейчас превратилась в военную экономику", - заявил он на телефонном брифинге, который был посвящен новому указу президента США Джо Байдена об ужесточении санкций против РФ. По его утверждению, "производственные мощности и рабочая сила [РФ] переориентировались непосредственно на производство оружия и других вещей, необходимых" для СВО.

В американской администрации убеждены, что этот переход "ослабил внутреннюю экономику" России и что у Москвы есть ресурсы для продолжения военных действий лишь в краткосрочной перспективе.

В Вашингтоне продолжают настаивать на том, что экономические санкции против России работают, так как Москве пришлось потратить "немало времени и ресурсов" на поиск путей обхода этих рестрикций, чтобы получить "необходимые компоненты для ведения войны". В этот перечень, по словам представителя администрации, входят "полупроводники <...>, станки, химические исходные вещества, шарикоподшипники и оптические системы".

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что при развитии оборонной отрасли РФ не будет разрушать свою экономику. В послании Федеральному собранию в феврале 2023 года глава государства отметил, что у России "есть все для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны". В октябре Путин сообщил, что расходы на оборону выросли примерно в два раза, до 6% ВВП, однако в стране вполне здоровый бюджет и экономика, поэтому говорить, что в России тратят "много денег на пушки и забыли про масло", нельзя.