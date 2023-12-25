Минобороны Латвии подписало соглашение по закупке РСЗО HIMARS

ЦАМТО, 22 декабря. Минобороны Латвии 20 декабря объявило о подписании с правительством США соглашения по закупке 6 разработанных компанией Lockheed Martin РСЗО HIMARS и пакета боеприпасов к ним.

Соглашение также включает обучение, поставку вспомогательного оборудования и поддержку. Как заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, общая стоимость контракта составляет 179,8 млн. долл. Ожидается, что поставки РСЗО начнутся с 2027 года.

Поставка РСЗО позволит принять на вооружение ВС Латвии высокоточные оперативно-тактические ракеты ATACMS, что существенно повысит их огневую мощь. Закупка рассматривается как важный элемент укрепления стратегического партнерства между Латвией и США, а также развития оборонного потенциала НАТО.

РСЗО HIMARS рассматриваются как элемент сдерживания потенциальных противников. Решение об их покупке было принято с учетом оценки опыта боевого применения в ходе конфликта на Украине.

Как заявлено, в этом году Латвия сделала беспрецедентные инвестиции в укрепление своей обороноспособности, подписав контракты на закупку ЗРК IRIS-T и противокорабельных комплексов на базе ПКР NSM (Naval Strike Missile).

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время РСЗО в составе ВС стран Балтии отсутствуют. В декабре 2021 года на встрече в Каунасе министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, министр обороны Эстонии Калле Лаанет и министр обороны Латвии Артис Пабрикс достигли договоренности о том, что все три балтийские страны приобретут РСЗО для своих вооруженных сил.

В октябре 2023 года Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Латвии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 6 РСЗО M142 HIMARS; 12 контейнеров с управляемыми реактивными снарядами GMLRS с альтернативной боевой частью и малочувствительной силовой установкой (IMPS); 12 контейнеров с управляемыми РС M31A2 GMLRS с унитарной осколочно-фугасной боевой частью и IMPS; 10 контейнеров с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS). Общая стоимость заказа может составить 220 млн. долл.

Ранее, в 2022 году, Госдепартамент США одобрил поставку 6 РСЗО M142 HIMARS и боеприпасов к ним ВС Эстонии, а также 8 РСЗО M142 HIMARS с боеприпасами для ВС Литвы.