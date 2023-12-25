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Интерфакс-АВН

Гендиректор МАГАТЭ сообщил о вероятном вводе в эксплуатацию второго ядерного реактора в КНДР

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Брюссель. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты наблюдают ряд явлений на ядерном комплексе КНДР в Йонбёне, которые, по-видимому, свидетельствуют о процессе запуска легководного ядерного реактора.

"Недавние наблюдения показывают сброс теплой воды, что указывает на запуск легководного реактора", - говорится в заявлении Гросси с сайта МАГАТЭ.

В свою очередь западные СМИ уточняют, что речь идет о втором ядерном реакторе КНДР. Северная Корея годами получала со своего первого работающего реактора в Йонбёне плутоний для своего ядерного арсенала.

Однако, уточнил он, у МАГАТЭ с 2009 года нет доступа к ядерным объектам в Северной Корее, и агентство "не может подтвердить эксплуатационный статус" реактора. СМИ уточняют, что в основном информацию МАГАТЭ теперь получает со спутников.

"Этот реактор, как и любой другой, может производить плутоний (...) который может быть отделен в процессе переработки, так что это вызывает беспокойство", - отметил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ вновь подчеркнул, что "дальнейшее развитие ядерной программы КНДР вызывает глубокое сожаление" и призвал Северную Корею "выполнять свои обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН".

В ноябре Гросси также заявлял, что "ядерный полигон в Пунгери по-прежнему готов к проведению нового ядерного испытания, что противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и является причиной для серьезного беспокойства".

По данным западных СМИ, в американском Центре исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина тоже пришли к выводу, что этот реактор, скорее всего, уже работает.

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