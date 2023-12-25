Совфед одобрил закон о добровольцах в составе Росгвардии и призыве в ФСБ

Совфед разрешил проходить службу по призыву в составе ФСБ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о праве Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны, а также о праве граждан проходить службу по призыву в составе ФСБ России.

Добровольческие подразделения Росгвардии будут выполнять боевые задачи в период мобилизации, военного положения, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, в том числе при использовании войск за пределами России. Вступить в такие формирования граждане смогут на основании контракта. На добровольцев Росгвардии и членов их семей распространятся социальные и трудовые гарантии, налоговые льготы, которые уже есть у добровольцев Минобороны. Денежное содержание таких участников СВО не может быть ниже довольствия военнослужащих-контрактников. В отношении находящихся под надзором граждан, если они поступили на военную службу по мобилизации или заключили контракт, течение срока административного надзора приостановят.

Что касается службы в ФСБ, призыву туда не подлежат иноагенты, люди, имеющие зарубежное гражданство и вид на жительство, а также лица, употреблявшие наркотические вещества и граждане с судимостью.

Корреспондирующие поправки вторым законом вносятся в Трудовой кодекс РФ.

Еще один закон освобождает добровольцев Росгвардии от НДФЛ и страховых взносов при предоставлении им безвозмездной помощи, а также от госпошлины при замене паспорта или водительских прав.

Документ распространяет на добровольцев Росгвардии те же налоговые льготы, которые предоставляются сейчас добровольцам Вооруженных сил России. Их доходы в виде безвозмездно полученных денежных средств или иного имущества освобождаются от НДФЛ и страховых взносов. Кроме того, им не нужно уплачивать госпошлину за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.

Законы должны вступить в силу со дня их официального опубликования.