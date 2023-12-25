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ТАСС

Столтенберг отметил, что ВСУ сложно преодолеть оборонительные линии армии РФ

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: @ Ozge Elif Kizil/Anadolu/Reuters

Линия фронта за последние недели не сильно изменилась, сказал генсек НАТО в беседе с DPA

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия создала очень хорошо укрепленную линию обороны, которую сложно преодолеть, во время военной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью германскому агентству DPA.

"В действительности ситуация на поле боя сложная. Линия фронта за последние недели не сильно изменилась", - сказал генсек. "У российской армии было время на самом деле закрепиться, создать хорошо подготовленные рубежи обороны с огромными минными полями, окопами и препятствиями для танков", - указал он.

"Эти линии обороны сложно преодолеть, особенно, если нет военно-воздушных сил, которые могли бы в действительности поддержать эти операции", - считает Столтенберг.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. 

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