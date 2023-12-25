Вооруженные силы Армении получат 15 пусковых установок ЗРК "Акаш"

ЦАМТО, 22 декабря. Вооруженные силы Армении получат зенитный ракетный комплекс малой дальности "Акаш" производства индийской компании Bharat Dynamics Limited (BDL).

Как сообщает Zee Business в статье от 18 декабря, индийский ОПК реализует сделку по поставке Еревану 15 пусковых установок комплекса "Акаш" в рамках соглашения по поставке вооружений на сумму примерно от 50 до 60 млрд. рупий (от 600 до 720 млн. долл.). Ожидается, что поставка ЗРК ВС Армении будет осуществлена в течение следующих 4-5 лет.

Со стороны ЦАМТО напомним, что Министерство обороны Индии в апреле этого года объявило о заключении первого экспортного контракта на поставку ЗРК "Акаш". На тот момент индийское военное ведомство не назвало страну, которая получит новый комплекс противовоздушной обороны, однако у аналитиков было предположение, что заказчиком могут быть либо Судан, либо Армения.

Другие программы Армении по закупке вооружений в Индии

Как уже сообщал ЦАМТО, ранее индийская Bharat Forge Kalyani Group подтвердила контракты на поставку Армении 155-мм колесных самоходных гаубиц MArG и буксируемых ATAGS местного производства. Как было заявлено представителем индийской компании, "контракт будет реализован в рекордно короткие сроки" из-за срочности потребностей ВС Армении.

Индийская оборонная компания Kalyani Strategic Systems Limited (подразделение промышленной группы Kalyani Group) в ноябре 2022 года получила экспортный заказ на сумму 155,5 млн. долл. на поставку артиллерийских орудий "дружественному государству" (как стало известно позднее, заказчиком является Армения).

Компания на тот момент не раскрыла ни заказчика, ни количество приобретенных им орудий. Это первый заказ, полученный компанией на поставку 155-мм артиллерийской системы. Сообщалось, что Kalyani Strategic Systems выполнит заказ в течение следующих трех лет.

Необходимо также напомнить, что Индия и Армения в сентябре 2022 года подписали крупный контракт на поставку реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Пинака", реактивных снарядов к ним и других боеприпасов.

Контракт был подписан в рамках пакетного соглашения. Хотя общая стоимость заключенных контрактов не разглашалась, предполагалось, что в ближайшие месяцы Еревану будут поставлены вооружения на сумму более 20 млрд. рупий (245,4 млн. долл.).

Справка по ЗРК "Акаш"

ЗРК "Акаш" предназначен для обеспечения ПВО важных объектов. Разработка ЗРК "Акаш" в рамках "Комплексной программы производства управляемых ракет" началась в конце 1980-х гг. ЗРК создан Лабораторией оборонных исследований и разработок (DRDL) совместно с 13-ю другими лабораториями DRDO и производится компаниями Bharat Dynamics Limited и Bharat Electronics Limited (BEL). Национальные комплексы должны постепенно заменить российские ЗРК "Куб", 9K33 "Ока-АК", С-125М "Печора" и ПЗРК 9K38 "Игла".

Первоначально планировалось, что ЗРК "Акаш" будет принят на вооружение в 2000-2002 гг., однако технические проблемы отрицательно сказались на сроках разработки. Начальный контракт на поставку для ВВС Индии первых двух дивизионов ЗРК "Акаш", включая 32 пусковые установки и 250 ракет, был подписан в 2008 году после завершения приемочных испытаний. Стоимость данного соглашения составила 12,21 млрд. рупий.

Батарея "Акаш" способна одновременно обстреливать 8 ракетами до 4 целей. В состав каждой батареи входят четыре самоходные пусковые установки (по три ЗУР на каждой), РЛС батарейного уровня "Раджендра" (Battery Level Radar) и командный пункт (центр управления огнем батареи). Версии для ВВС и СВ отличаются комплектацией. В состав каждого дивизиона ВВС Индии входит 2 батареи. В СВ в группу "Акаш" входят 4 батареи. РЛС "Раджендра" обеспечивает сопровождение до 64 целей на дальности до 60 км и наведение 8 ЗУР на 4 цели. Версия "Раджендра" на шасси БМП-2, используемая ВВС Индии, получила обозначение Battery Level Radar-II. Версия для СВ на шасси T-72 носит обозначение Battery Level Radar-III.

В состав дивизиона "Акаш" входят трехкоординатная РЛС кругового обзора, центр управления огнем, другие системы связи, управления и обеспечения, а также вспомогательное оборудование. Трехкоординатная РЛС кругового обзора "Рохини" способна обнаруживать и сопровождать до 150 целей на дальности до 180 км.

Каждая ПУ ЗРК "Акаш" оснащена тремя двухступенчатыми ЗУР с прямоточным воздушно-реактивным двигателем длиной 5,78 м, стартовой массой более 700 кг, способными развивать скорость 700 м/с, нести боевую часть весом до 60 кг и поражать одиночные и групповые цели на высотах до 18 км и дальности от 3 до 30 км. Ракета способна маневрировать с перегрузками до 15g.

ЗУР оснащена современным блоком наведения, неконтактным взрывателем и бортовым вычислителем, разработанными исследовательским центром Imarat, расположенным в предместьях Хайдарабада. Он же разработал блок гироскопа, телеметрическую систему, процессор пуска ракеты и программное обеспечение для "Акаш". По заявлению разработчиков, вероятность поражения цели типа "истребитель" одной ракетой составляет 88%, двумя – 98,5%.

Преимуществами "Акаш" является возможность перехвата групповых целей, транспортировки по железной дороге, наземным и воздушным транспортом и интеграция в систему управления C4I.