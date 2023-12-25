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Военное обозрение

Глава Минтранса: Мощность ледокольного флота России почти достигает 700 МВт

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Источник изображения: topwar.ru

Суммарная мощность судов, входящих в российский ледокольный флот, составляет почти 700 МВт. Об этом заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

В настоящее время в состав национальной ледокольной группировки входит 41 ледокол, семь из которых - атомные. По словам главы Минтранса, самыми мощными в мире в настоящее время являются российские суда проекта 22220 нового поколения - атомные ледоколы "Сибирь", "Урал" и "Арктика" - 60 МВт каждый.

Савельев подчеркнул, что сейчас на российских верфях на разной стадии постройки находятся еще семь ледоколов, среди которых заложенный в 2021 году будущий самый мощный атомный ледокол в мире - головной сверхмощный атомный ледокол проекта 10510 "Лидер", мощностью которого будет составлять 120 МВт. Этот ледокол будет способен колоть лед высотой 6-7 метров.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что РФ продолжит развивать свой атомный ледокольный флот, аналогичного которому нет ни в одной стране мира. Несмотря на то, что северный морской путь все больше открывается для прохождения судов в разное время года, необходимость в ледокольном флоте будет сохраняться на протяжении длительного времени. При этом Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал.

Ранее сообщалось, что зафиксирован новый рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути - 35 миллионов тонн грузов. По состоянию на конец декабря уходящего года российскими атомными ледоколами обеспечено 730 проводок судов, тогда как в течение прошлого, 2022 года было зафиксировано 653 проводки.

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Персоны
Путин Владимир
Проекты
10510 Лидер
Арктика
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