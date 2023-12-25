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ЦАМТО

Главный конструктор самолета МиГ-29М/М2 стал лауреатом Национальной премии "Золотая идея"

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Истребители МиГ-29М/М2 ВВС Египта
Истребители МиГ-29М/М2 ВВС Египта.
Источник изображения: кадр из видео министерства обороны Египта (via vk.com/milinfolive )

ЦАМТО, 22 декабря. В КВЦ "Патриот" Минобороны России состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ХХIII конкурса на соискание ежегодной Национальной премии "Золотая идея" в сфере военно-технического сотрудничества.

В номинации "За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества" награду получил Валерий Ковалев, главный конструктор самолета МиГ-29М/М2.

МиГ-29М/М2 – многофункциональный фронтовой истребитель, предназначен для уничтожения различных воздушных целей, поражения подвижных и неподвижных наземных (надводных) целей с применением управляемого и неуправляемого вооружения днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Истребители МиГ-29М/М2 обладают автономностью действий, возможностью применения в отрыве от основного аэропорта базирования. В двухместном варианте самолет может применяться как в боевом, так и в учебном режиме.

Сообщение размещено в открытом доступном доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29М
Компании
Минoбороны РФ
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