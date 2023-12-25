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ТАСС

Глава МО Финляндии считает, что Запад и Украина переоценили свои силы в конфликте с РФ

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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: lenta.ru

Антти Хяккянен заявил, что Россия имеет все возможности продолжать СВО

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Россия способна продолжать спецоперацию на Украине длительное время, в то время как западные страны и Украина переоценили свои силы в конфликте с ней. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен газете Politico.

"Россия имеет все возможности продолжать <...> [спецоперацию] годами, - сказал он. - Многие переоценивают, что Запад побеждает в этой войне, что Украина побеждает".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. 

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Россия
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Финляндия
Компании
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Персоны
Шойгу Сергей
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