Антти Хяккянен заявил, что Россия имеет все возможности продолжать СВО

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Россия способна продолжать спецоперацию на Украине длительное время, в то время как западные страны и Украина переоценили свои силы в конфликте с ней. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен газете Politico.

"Россия имеет все возможности продолжать <...> [спецоперацию] годами, - сказал он. - Многие переоценивают, что Запад побеждает в этой войне, что Украина побеждает".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.