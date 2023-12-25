Рябков: Россия сможет зеркально ответить на развертывание США в Европе и АТР ракет средней и меньшей дальности

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Назревает момент, когда в Москве могут принять политические решения в ответ на развертывание Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности в Европе и АТР, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В нашей решимости зеркально материально ответить Вашингтону не должно быть никаких сомнений. Судя по развитию событий, назревает момент, когда необходимые политические решения в Москве могут быть оперативно приняты. Наш ответ не заставит себя ждать", - сказал Рябков.

Он отметил, что "судя по тому рвению, с которым США продвигаются к практической реализации их планов по скорейшему развертыванию РСМД наземного базирования, чуть ли не единственным препятствием на этом пути оставалась незавершенность разработки американским военно-промышленным комплексом перспективных вооружений соответствующего класса".

"Однако в последнее время заметен реальный прогресс, которого американцы достигли в этой области, и некоторые элементы таких вооружений уже эпизодически появляются что называется "в железе" за пределами национальной территории США, в частности в Европе. В последние дни много разговоров о том, что вот-вот начнется развертывание таких систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал замминистра.

"Хочу подчеркнуть, что мы тщательно отслеживаем все эти американские приготовления, указываем, что уже упомянутый мной односторонний российский мораторий жестко увязан с появлением в соответствующих регионах наземных РСМД американского производства", - сказал Рябков.

Комментируя недавнее введение в эксплуатацию американской базы ПРО в Польше, Рябков отметил: "Что касается базы ПРО в Редзиково, то, поскольку РСМД не существует, он был разрушен американцами, когда они почувствовали, что этот Договор начинает сковывать их планы по созданию таких вооружений и их размещению в различных регионах мира, соответственно, на этой базе вполне возможно появление упомянутых вами средств, которые ранее были запрещены данным Договором".

При этом он подчеркнул: "Мы это, безусловно, принимаем в расчет, в том числе в собственном военном планировании".

"Кстати, хотел бы сказать, что по признанию самих американцев, не только крылатые ракеты класса "Томагавк", адаптированные к применению с наземных пусковых установок, но и ракеты других классов - ударные средства - вполне могут использовать универсальные пусковые установки МК-41, которыми оснащаются комплексы "Иджис Эшор", в том числе находящиеся на упомянутой вами базе ПРО. Курс на универсализацию пусковых установок и возможность менять средства поражения в зависимости от задач, не меняя, что называется, базовую инфраструктуру, он очень свойственен американскому подходу к военной деятельности", - отметил высокопоставленный российский дипломат.