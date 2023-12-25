Франция подтвердила готовность обеспечить авиакрыло индийского авианосца Vikrant истребителями Rafale-M

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Франция подтвердила готовность поставить Индии необходимое количество палубных истребителей для авианосца Vikrant индийской постройки. По данным газеты The Times of India, соответствующая заявка уже поступила в Минобороны Индии.

Первый индийский авианосец собственной постройки Vikrant получит французские палубные истребители Rafale Marine, Париж подтвердил готовность поставки 26 новых самолетов в ответ на направленную в октябре этого года индийскую заявку. Судя по опубликованным данным, до конкретных переговоров пока дело не дошло, стороны просто подтвердили свои более ранние договоренности. Так что о сроках поставки и стоимости партии французских истребителей пока говорить рано.

О том, что авианосец INS Vikrant получит для своего авиакрыла истребители Rafale-M, стало известно в марте этого года, тогда же сообщалось, что французский истребитель Rafale-M обошел в тендере американский F/A-18 Super Hornet. Поставку советских/российских палубных МиГ-29К индийцы не рассматривали, хотя этот самолет является основным для авианосцев ВМС Индии.

По данным индийской прессы, Минобороны страны остановило свой выбор на французском истребителе, поскольку данный самолет уже стоит на вооружении ВВС страны и хорошо знаком индийским летчикам. В то же время и от американского истребителя индийцы бы тоже не отказались. Но выбрать нужно было только один.

Как заявляли в командовании ВМС Индии, от нового палубного истребителя индийские военные ожидают возможности взлёта при полной загрузке топливом и вооружениями, включая бомбы с высокоточным наведением и системы с ядерной начинкой.