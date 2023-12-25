«Может стать рабочей лошадкой в ВКС РФ»: Иран начал производство самолета Simorgh

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Иран начинает производство транспортного самолета Simorgh, сообщил Мохаммад Мохаммади-бахш, глава Организации гражданской авиации Ирана.

«Родная» машина создана на базе украинского регионального пассажирского самолета Ан-140

- заметили в связи с этим в издании Defence24.

Со слов автора, до недавнего времени [то есть до начала СВО] у Ирана были неплохие отношения с Украиной, поэтому появление машины на основе Ан-140 не должно вызывать удивления.

Первый полет прототипа Simorgh состоялся в июне этого года. Запуск серийного выпуска станет следующей вехой в этой программе. Производство должно быть налажено на авиационных заводах HESA, которые известны программами создания местных вариантов американского легкого истребителя F-5 Tiger, учебно-тренировочных машин, а также самолета так называемого 6-го поколения F313 Qaher (реальное существование которого вызывает у западных обозревателей сомнения).

Иран приобрел лицензию на выпуск Ан-140 много лет назад, планируя строить более 10 бортов в год с целью закупить в общей сложности около 100 экземпляров. Машины под обозначением IrAn-140 должны были создаваться как гражданские пассажирские самолеты, но также предполагалось разработать транспортный вариант под названием IrAn-140Т, а также морской патрульный борт IrAn-140MP.

Первые самолеты начали коммерческие полеты в 2011 году, однако крушение IrAn-140 в 2014 году замедлило всю программу. На сегодняшний день было произведено лишь около 10 IrAn-140.

Похоже, теперь эта программа возвращается, при этом с помпой

- отмечается в издании.

Со слов автора, если иранцам удастся перейти с украинских комплектующих на собственные или российские, то Simorgh могут ожидать большие перспективы:

В качестве военно-транспортного самолета Simorgh может встать на вооружение не только иранских войск, но и, например, ВКС РФ или других государств, связанных с Москвой и Тегераном. Данная машина может стать рабочей лошадкой в классе легких ВТС. Ее планируемая грузоподъемность всего на тонну меньше, чем у популярного Airbus CN-235

- делает вывод автор.