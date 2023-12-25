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Военное обозрение

Талибан «реанимирует» советскую и американскую бронетехнику

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Военная техника на улицах Кандагара, Афганистан
Военная техника на улицах Кандагара, Афганистан.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sanaullah Seaim

Талибан (*запрещенная в РФ террористическая организация) заявляет о «реанимации» крупных партий бронетехники советского и западного происхождения, которая поступает на вооружение его воинских формирований.

Талибан* после захвата власти в Афганистане не может рассчитывать на закупку вооружения у большинства производителей и остается зависимым от собственных ремонтных мощностей. При этом после отступления США из страны остался большой запас как действующей, так и требующей восстановления техники.

На этом фоне Талибан* решил провести массовый ремонт боевых машин, как доставшихся от расформированной армии, так и брошенных американцами. Например, имеются кадры с возращенными к жизни БТР М113 и основанными на них машинами командования/медицинской эвакуации М577.


«Танковое кладбище» в Герате, 2008 год.
Источник: topwar.ru

Также ведется ремонт техники советского происхождения, в том числе хранящейся на обширном «танковом кладбище» в Герате. В кадры попали, к примеру, «реанимированные» танки Т-62/62М и БМП-1/2.

Во многих случаях это машины, оставленные уходившей из этой страны Красной [все же вернее - Советской] Армией несколько десятилетий назад

- полагают на западных ресурсах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
M113 БТР
БМП-1
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