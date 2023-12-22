Металлоконструкции на заказ от ООО «Завод-редуктор»

ООО «Завод-редуктор» – предприятие, имеющее давнюю и богатую историю. Основанное в 1920-х годах оно благополучно пережило все перемены последних десятилетий, сохранив верность традициям качества. Сегодня завод предлагает изготовление деталей на заказ на самых выгодных условиях.

Услуги

Основное направление деятельности завода – это контрактное производство металлоконструкций с полным циклом:

разработка 3D-моделей в соответствии с чертежами заказчика;

изготовление и обработка деталей;

изготовление сварных металлических конструкций;

дополнительная обработка, включая закалку, шлифовку, полировку;

механосборочные работы, в том числе слесарная обработка, нарезание резьбы, снятие фасок, соединение деталей;

нанесение разнообразных покрытий, включая гальваническое, покраску и анодирование.

На всех этапах применяются современные технологии. Металлообработка осуществляется на токарных и фрезерных станках с ЧПУ, что позволяет достичь точности 9-12 квалитет даже при сложной геометрии. Листообработка производится на немецких координатно-гибочных и коорбинатно-пробивных прессах TRUMPF. Для изготовления сварных конструкций применяется шведское оборудование Esab. Использование подобных технологий позволяет качественно производить самые сложные операции, например, изготавливать тонкостенные детали для радиоэлектронной промышленности.

Токарная обработка

Одно из главных направлений – токарная обработка. На официальном сайте предприятия https://uslugi.zavod-reduktor.ru/tokarnaya приведены все виды выполняемых работ:

растачивание;

точение наружное;

развертывание;

высверливание отверстий;

нарезание резьбы, включая наружную и внутреннюю.

Все операции выполняются на высокотехнологичном оборудовании японского и швейцарского производства, что гарантирует высокий уровень исполнения.

Преимущества

Сотрудничество с ООО «Завод редуктор» выгодно по множеству причин:

полный цикл производства обеспечивает выполнение любого заказа в кратчайшие сроки;

качество изделий строго контролируется;

при необходимости можно получить консультацию по любым вопросам, касающимся разработки концепции, выбора материалов и технологий и иных аспектов.

Высокая квалификация специалистов в сочетании с современными технологиями позволят выполнять заказы любой степени сложности.