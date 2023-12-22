Войти

Металлоконструкции на заказ от ООО «Завод-редуктор»

360

ООО «Завод-редуктор» – предприятие, имеющее давнюю и богатую историю. Основанное в 1920-х годах оно благополучно пережило все перемены последних десятилетий, сохранив верность традициям качества. Сегодня завод предлагает изготовление деталей на заказ на самых выгодных условиях.

Услуги

Основное направление деятельности завода – это контрактное производство металлоконструкций с полным циклом:

  • разработка 3D-моделей в соответствии с чертежами заказчика;
  • изготовление и обработка деталей;
  • изготовление сварных металлических конструкций;
  • дополнительная обработка, включая закалку, шлифовку, полировку;
  • механосборочные работы, в том числе слесарная обработка, нарезание резьбы, снятие фасок, соединение деталей;
  • нанесение разнообразных покрытий, включая гальваническое, покраску и анодирование.

На всех этапах применяются современные технологии. Металлообработка осуществляется на токарных и фрезерных станках с ЧПУ, что позволяет достичь точности 9-12 квалитет даже при сложной геометрии. Листообработка производится на немецких координатно-гибочных и коорбинатно-пробивных прессах TRUMPF. Для изготовления сварных конструкций применяется шведское оборудование Esab. Использование подобных технологий позволяет качественно производить самые сложные операции, например, изготавливать тонкостенные детали для радиоэлектронной промышленности.

Токарная обработка

Одно из главных направлений – токарная обработка. На официальном сайте предприятия https://uslugi.zavod-reduktor.ru/tokarnaya приведены все виды выполняемых работ:

  • растачивание;
  • точение наружное;
  • развертывание;
  • высверливание отверстий;
  • нарезание резьбы, включая наружную и внутреннюю.

Все операции выполняются на высокотехнологичном оборудовании японского и швейцарского производства, что гарантирует высокий уровень исполнения.

Преимущества

Сотрудничество с ООО «Завод редуктор» выгодно по множеству причин:

  • полный цикл производства обеспечивает выполнение любого заказа в кратчайшие сроки;
  • качество изделий строго контролируется;
  • при необходимости можно получить консультацию по любым вопросам, касающимся разработки концепции, выбора материалов и технологий и иных аспектов.

Высокая квалификация специалистов в сочетании с современными технологиями позволят выполнять заказы любой степени сложности.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
12.03.2010
Заявление Исполкома ассоциации российских профсоюзов оборонных отраслей промышленности
10.08.2009
В рамках переговоров Путина и Эрдогана подписан меморандум по использованию космического пространства в мирных целях
10.02.2009
Авиация вывела на рекорд
18.08.2008
Федоров вернулся на МиГ. Топ-менеджеру предстоит вновь выводить предприятие из финансового кризиса
03.03.2008
Ту-204 идет на посадку в Иране. В стране может быть развернуто производство самолета
24.08.2007
Ключ на "СТАР". Изюминки МАКСа-2007 кроются в деталях, которые сразу в глаза и не бросаются
26.02.2007
Минобороны продолжит курс на всестороннюю модернизацию Вооруженных сил
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 22:20
  • 57605
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.12 21:52
  • 193
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 22.12 21:04
  • 3
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит высокоточное оружие
  • 22.12 04:55
  • 4
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 22.12 01:29
  • 1
В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»