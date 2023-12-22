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Как взять в кредит телевизор

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Покупка современной модели телевизора позволит всей семье наслаждаться новым уровнем качества изображения и звука. Но часто семейного бюджета не хватает, чтобы приобрести новую электронную технику. Поэтому для многих людей взять в кредит телевизор будет разумным решением, так как это не нанесет серьезного ущерба бюджету.

Требования к заемщику и необходимые документы

Обратиться в банковское учреждение за получением кредита может любой человек, которому исполнилось 18 лет, и он является гражданином РФ. Также банки могут оценивать следующие критерии при принятии решения о выдаче кредита:

  • наличие стабильного дохода;

  • общий стаж работы;

  • стаж на последнем месте работы.

После получения кредитных средств заемщик должен своевременно его погашать.

Для оформления кредита достаточно иметь с собой паспорт гражданина страны. Улучшенные условия кредитования возможны при предоставлении других документов, в том числе копии трудовой книжки, страховки и НДФЛ-2.

Отказать в выдаче средств финансовые учреждения могут по разным причинам. Основные из них – это сомнения в платежеспособности человека или его плохая кредитная история.

Плюсы и минусы кредита

Основные преимущества получения кредита:

  • Нет необходимости долгое время копить деньги, чтобы приобрести желаемую модель телевизора. Его можно приобрести в кредит в любой день;

  • Удобная рассрочка платежей. Вы сможете погашать кредит частями, что позволит спланировать свои затраты на длительный период времени;

  • Можно найти выгодные предложения с низкими процентными ставками.

Недостатки кредитов:

  • Для их оформления нужно иметь положительную кредитную историю;

  • Иногда бывают скрытые платежи (комиссии или страхование), что увеличивает объем расходов;

  • Несвоевременное погашение процентов может испортить кредитную историю;

  • Существует вероятность, что заемщику могут отказать в выдаче кредита.

Где получить кредит?

Для прохождения процедуры оформления кредита можно самостоятельно посетить отделение банка и оставить заявку. После ее рассмотрения и положительного решения на выдачу кредита заемщику будет выдана необходимая сумма (наличными или переводом на карту). Также можно оформить кредит в магазине бытовой техники непосредственно перед покупкой телевизора. В этом случае оформлением кредита будут заниматься сотрудники магазина.

Удобным вариантом будет использование сервиса Bankiros для подбора оптимального предложения кредитования. Пользователи могут в режиме онлайн посмотреть, какие банковские учреждения предлагают кредиты на приобретение электроники. Также сможете воспользоваться на сайте кредитным калькулятором.

Подача заявки в банк будет производиться в режиме онлайн. Есть возможность подать заявки сразу в несколько банков. Когда банк одобрит заявку, необходимо будет с документами посетить отделение банка.

  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
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