Войти
ЦАМТО

Компания Airbus поставит ВС Испании 16 самолетов C-295

97
0
0
Источник изображения: Фото: Airbus

ЦАМТО, 22 декабря. Компания Airbus Defence and Space подписала с Минобороны Испании контракт на поставку 16 самолетов C-295. Стоимость заказа составляет 1,695 млрд. евро.

Как говорится в сообщении компании, контракт предусматривает поставку 10 самолетов в версии морского наблюдения (MSA) и шести машин в версии морского патрульного самолета (MPA).

Сборка самолетов будет осуществляться на предприятии Airbus в Севилье. Новые C-295 позволят ВКС и ВМС Испании укрепить потенциал противолодочной борьбы, а также возможности ведения наблюдения, разведки и поддержки поисково-спасательных операций.

Как заявлено, самолеты будут полностью спроектированы и собраны в Испании, что будет способствовать развитию национальной оборонной промышленности. В частности, версия MPA представляет собой самую сложную конфигурацию C-295 на сегодняшний день.

Контракт также включает поставку системы обучения (Full Flight Simulator и Mission System Simulator) и начального пакета логистической поддержки.

C-295 MPA будет выполнять задачи, которые возлагались на P-3 "Орион", снятые с вооружения в конце 2022 года. Он будет оборудован для выполнения задач противолодочной и противокорабельной борьбы, сбора информации, наблюдения и разведки. C-295 MPA будет нести вооружение, включая 2-4 торпеды Mk-46/Mk-54, и до 60 гидроакустических буев. Максимальная дальность полета составит 2000 морских миль.

Конфигурация MPA сможет применяться совместно с другими платформами в разных доменах. Так, самолет может стать летающим центром командования и боевого управления, предоставляя ВС Испании возможность выполнения широкого спектра задач.

C-295 MSA является заменой парка самолетов CN-235 VIGMA, которые состоят на вооружении ВКС Испании с 2008 года. Он будет оборудован для проведения операций над морем и сушей, включая противодействие контрабанде, незаконной миграции, незаконному обороту наркотиков, поддержку поисково-спасательных операций.

Платформы будут в значительной степени унифицированы. В настоящее время на вооружении ВКС Испании также имеются 13 самолетов C-295 в транспортной конфигурации.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2023 года правительство Испании одобрило заключение контракта на поставку ВКС страны 16 самолетов C-295 в двух вариантах, включая 10 ед. в версии самолета морского наблюдения (MSA) и шесть – морского патрульного самолета. Это позволило Министерству обороны подписать контракт с компанией Airbus Defence and Space.

Согласно планам, первой будет поставлена версия морского патрульного самолета. Поставка самолетов версии морского наблюдения начнется в 2028 году. Программа завершится в 2031 году.

C-295W MPA заменят снятые с вооружения P-3 "Орион". Хотя C-295 уступает им по продолжительности и дальности полета, он оснащен всем необходимым оборудованием и вооружением для выполнения основных задач, включая противокорабельную и противолодочную борьбу, ведение разведки. C-295 MSA заменят 8 самолетов CN-235, применяющихся для ведения наблюдения на море.

В программе также будут участвовать компании Indra, Saes, Tecnobit, Sainsel и др. Как сообщалось ранее, оба самолета будут оснащены последней версией интегрированной тактической системы FITS (Full Integrated Tactical System), новыми специальными датчиками, включая РЛС и электронно-оптические камеры.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Продукция
C-295 CASA
CN-235
P-3 Orion
Компании
Airbus
Похожие новости
12.09.2023
ВС Габона незадолго до госпереворота получили самолет ВТА C-295
09.08.2021
Проблемы консолидации европейского авиастроения
17.02.2021
Германия может совместно с Испанией закупить самолеты БПА С-295MPA
05.04.2011
«Эрбас милитэри» передала ВМС Чили первый самолет C-295 в противолодочной версии
09.07.2010
«Эрбас милитэри» сертифицировала противолодочную версию самолета C-295 MPA
13.05.2010
Патрульный самолет C-295 впервые испытал сброс торпеды
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:27
  • 195
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 25.12 01:23
  • 57665
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.12 11:13
  • 0
ОДКБ: «Минск задал высокий темп»
  • 22.12 21:04
  • 3
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит высокоточное оружие
  • 22.12 04:55
  • 4
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 22.12 01:29
  • 1
В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"