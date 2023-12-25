Компания Airbus поставит ВС Испании 16 самолетов C-295

ЦАМТО, 22 декабря. Компания Airbus Defence and Space подписала с Минобороны Испании контракт на поставку 16 самолетов C-295. Стоимость заказа составляет 1,695 млрд. евро.

Как говорится в сообщении компании, контракт предусматривает поставку 10 самолетов в версии морского наблюдения (MSA) и шести машин в версии морского патрульного самолета (MPA).

Сборка самолетов будет осуществляться на предприятии Airbus в Севилье. Новые C-295 позволят ВКС и ВМС Испании укрепить потенциал противолодочной борьбы, а также возможности ведения наблюдения, разведки и поддержки поисково-спасательных операций.

Как заявлено, самолеты будут полностью спроектированы и собраны в Испании, что будет способствовать развитию национальной оборонной промышленности. В частности, версия MPA представляет собой самую сложную конфигурацию C-295 на сегодняшний день.

Контракт также включает поставку системы обучения (Full Flight Simulator и Mission System Simulator) и начального пакета логистической поддержки.

C-295 MPA будет выполнять задачи, которые возлагались на P-3 "Орион", снятые с вооружения в конце 2022 года. Он будет оборудован для выполнения задач противолодочной и противокорабельной борьбы, сбора информации, наблюдения и разведки. C-295 MPA будет нести вооружение, включая 2-4 торпеды Mk-46/Mk-54, и до 60 гидроакустических буев. Максимальная дальность полета составит 2000 морских миль.

Конфигурация MPA сможет применяться совместно с другими платформами в разных доменах. Так, самолет может стать летающим центром командования и боевого управления, предоставляя ВС Испании возможность выполнения широкого спектра задач.

C-295 MSA является заменой парка самолетов CN-235 VIGMA, которые состоят на вооружении ВКС Испании с 2008 года. Он будет оборудован для проведения операций над морем и сушей, включая противодействие контрабанде, незаконной миграции, незаконному обороту наркотиков, поддержку поисково-спасательных операций.

Платформы будут в значительной степени унифицированы. В настоящее время на вооружении ВКС Испании также имеются 13 самолетов C-295 в транспортной конфигурации.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2023 года правительство Испании одобрило заключение контракта на поставку ВКС страны 16 самолетов C-295 в двух вариантах, включая 10 ед. в версии самолета морского наблюдения (MSA) и шесть – морского патрульного самолета. Это позволило Министерству обороны подписать контракт с компанией Airbus Defence and Space.

Согласно планам, первой будет поставлена версия морского патрульного самолета. Поставка самолетов версии морского наблюдения начнется в 2028 году. Программа завершится в 2031 году.

C-295W MPA заменят снятые с вооружения P-3 "Орион". Хотя C-295 уступает им по продолжительности и дальности полета, он оснащен всем необходимым оборудованием и вооружением для выполнения основных задач, включая противокорабельную и противолодочную борьбу, ведение разведки. C-295 MSA заменят 8 самолетов CN-235, применяющихся для ведения наблюдения на море.

В программе также будут участвовать компании Indra, Saes, Tecnobit, Sainsel и др. Как сообщалось ранее, оба самолета будут оснащены последней версией интегрированной тактической системы FITS (Full Integrated Tactical System), новыми специальными датчиками, включая РЛС и электронно-оптические камеры.