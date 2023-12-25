Минобороны Австралии утилизирует проблемные вертолеты Taipan стоимостью партии под миллиард долларов

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После постоянных технических проблем и череды катастроф, сопровождающих эксплуатацию винтокрылых машин MRH-90 Taipan, Минобороны Австралии приступило к утилизации их парка стоимостью под миллиард долларов.

В настоящее время технические специалисты тайно разбирают все 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan и закапывают их компоненты на оборонном объекте. По иронии судьбы, 10-тонные двухмоторные Taipan именно разбирают, а не разрезают, потому что их конструкция из углеродного волокна очень прочная

- говорится в издании Asia Pasific Defence Reporter.

Как указывается, каждая из машин стоит на вторичном рынке около $20 млн:

Поэтому было принято решение уничтожить их втихаря в надежде, что никто не заметит.

Поясняется, что судьбу Taipan определили еще в сентябре текущего года, после того, как в июле в результате последней катастрофы, связанной с этим типом техники, погибло 4 военнослужащих, а международные военные учения Talisman Sabre оказались сорваны.

Со слов автора, Taipan «находятся в отличном состоянии», но было принято решение заменить их на 40 вертолетов UH-60M Blackhawk производства США, за которые будет заплачено $3 млрд.

Taipan превосходят Blackhawk по всем ключевым показателям: скорости, дальности полета, полезной нагрузке и объему кабины. Это чрезвычайно современный полностью оцифрованный аппарат с такими функциями, как четырехосная система управления полетом, передовая авионика и ведущее в мире оборудование ночного видения. Для сравнения, инсайдер из армии описал Blackhawk как авиационный эквивалент «сельскохозяйственного трактора»

- отмечается в издании.

Как поясняет автор, Taipan в отличие от Blackhawk оснащен плавучими устройствами.

Неизвестно, почему высшие чины Минобороны и прочие ведомства согласились на эту многомиллиардную пародию [на боевой вертолет; имеется ввиду Blackhawk]. Ни для кого не секрет, что энтузиазм по его поводу исходит от небольшого числа офицеров, у которых сложилась к нему слишком сентиментальная привязанность во время развертывания в Афганистане

- пишет автор.