Армия США не смогла интегрировать систему активной защиты с ББМ Stryker

Одним из основных приоритетов развития бронетехники армии США является ее интеграция с комплексами активной защиты, которые рассматриваются в качестве панацеи от угрозы со стороны РПГ и ПТРК. В частности, КАЗ должны получить боевые бронированные машины (ББМ) Stryker 8×8. Однако в этой области возникли проблемы.

Армии США не удается интегрировать систему активной защиты на БТР/БМП Stryker, несмотря на годы работ [с 2016 года]

- говорится в издании Zona Militar.

Военные не смогли добиться на этом направлении удовлетворительных результатов, хотя для танка M1 Abrams и БМП Bradley задача была выполнена.

Различные ограничения по размеру, весу и мощности затрудняют поиск аналогичных решений для машин семейства Stryker

- отмечается в издании.

В сентябре этого года были завершены предварительные испытания различных типов КАЗ, установленных на ББМ, но их итоги не обнадеживают.

Мы не смогли найти подходящего технического решения для Stryker

- заявил генерал-майор Гленн Дин, курирующий программу.

С его слов, в текущих условиях необходимо дождаться нового продукта на мировом рынке или ожидать собственных достижений при проведении исследований в области КАЗ. В этих условиях было принято решение сосредоточиться на усилении защиты Stryker иными способами.