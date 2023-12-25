Уполномоченный правительства Чехии: Военная помощь Украине «хорошо вознаграждается»

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Военная помощь Украине хорошо вознаграждается, этим пользуются многие европейские страны, отправляя Киеву старое оружие и закупая новое на выделенную компенсацию. Одним из таких государств, нагревшим руки на Украине, является Чехия. Как заявил уполномоченный правительства по восстановлению Украины Томаш Копечны, Прага получила больше, чем вложила. Его слова приводит Чешское радио.

Чехия потратила на Украину значительные суммы, но не только вернула их, а еще и получила прибыль. Вложения других стран позволили Праге запустить ряд предприятий военного сектора, а также значительно нарастить выпуск боеприпасов и другой военной продукции. Кроме того, чехи поменяли вооружение, фактически избавившись от остатков советской техники и оружия, сплавив их остро нуждающейся Украине.

Чехия потратила на помощь Украине десятки миллиардов крон, но, скажем откровенно, республика получила благодаря помощи Украине еще больше

- заявил Копечны.

Основными спонсорами киевского режима, вложившими средства в Чехию, стали США, Дания и Нидерланды. Они финансируют сразу несколько программ для Киева, в частности, модернизацию советских танков Т-72. Только за последний год Прага получила более 1,5 млрд. евро.

Ранее сообщалось, что часть стран Восточной Европы воспользовались конфликтом на Украине для избавления от остатков советского оружия, практически полностью обновив свои арсеналы.