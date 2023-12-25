ХАМАС производит копии иранских снайперских винтовок AM-50

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженное крыло ХАМАС, бригада «Изз ад-Дин аль-Кассам», опубликовало видео, демонстрирующее производство 12,7-мм снайперских винтовок и патронов к ним. Судя по записи, работы проводятся в подземных мастерских в Газе.

Выпускаемые в примитивных условиях винтовки являются копией иранских АМ-50

- полагают в издании Altair.

Источник изображения: topwar.ru

AM-50 Sayyad («Охотник») была разработана иранскими специалистами после того, как Тегеран приобрел австрийские винтовки Steyr HS.50, ставшие основой для этой модели стрелкового оружия. У Sayyad отсутствует магазин, заряжание осуществляется вручную. При массе примерно 12 кг, она имеет длину 1,5 метра и может поражать цели на предельной дистанции 1500 метров.

Темп огня из оружия составляет 3-5 выстрелов в минуту. На снайперскую винтовку могут быть установлены различные оптические устройства, включая прицелы ночного видения и тепловизоры.

Источник изображения: topwar.ru

АМ-50 получили широкое распространение в районах боевых действий на Ближнем Востоке, в том числе в Йемене, где она является наиболее ходовым типом, и в Газе. Палестинские боевые группы используют ее, как минимум, с 2010 года. С того времени ХАМАС сумел наладить производство копий иранских винтовок.