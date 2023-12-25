Войти
Военное обозрение

ХАМАС производит копии иранских снайперских винтовок AM-50

77
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженное крыло ХАМАС, бригада «Изз ад-Дин аль-Кассам», опубликовало видео, демонстрирующее производство 12,7-мм снайперских винтовок и патронов к ним. Судя по записи, работы проводятся в подземных мастерских в Газе.

Выпускаемые в примитивных условиях винтовки являются копией иранских АМ-50

- полагают в издании Altair.

Источник изображения: topwar.ru

AM-50 Sayyad («Охотник») была разработана иранскими специалистами после того, как Тегеран приобрел австрийские винтовки Steyr HS.50, ставшие основой для этой модели стрелкового оружия. У Sayyad отсутствует магазин, заряжание осуществляется вручную. При массе примерно 12 кг, она имеет длину 1,5 метра и может поражать цели на предельной дистанции 1500 метров.

Темп огня из оружия составляет 3-5 выстрелов в минуту. На снайперскую винтовку могут быть установлены различные оптические устройства, включая прицелы ночного видения и тепловизоры.

Источник изображения: topwar.ru

АМ-50 получили широкое распространение в районах боевых действий на Ближнем Востоке, в том числе в Йемене, где она является наиболее ходовым типом, и в Газе. Палестинские боевые группы используют ее, как минимум, с 2010 года. С того времени ХАМАС сумел наладить производство копий иранских винтовок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Йемен
Компании
General Dynamics
Похожие новости
25.09.2023
Лучшие боевые самолеты мира: top -10
25.10.2022
«Западные бронетранспортёры не продавались так широко на мировом рынке»: в зарубежной прессе об экспортном успехе БТР-82А
20.02.2019
Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ
22.11.2017
Чистка контрактов
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
18.07.2012
«Леопарды» наконец-то доберутся до Саудовской Аравии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:27
  • 195
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 25.12 01:23
  • 57665
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.12 11:13
  • 0
ОДКБ: «Минск задал высокий темп»
  • 22.12 21:04
  • 3
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит высокоточное оружие
  • 22.12 04:55
  • 4
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 22.12 01:29
  • 1
В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"