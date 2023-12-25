«Снарядов хватит на неделю боев»: в польской прессе раскритиковали закупку сотен САУ

Источник изображения: topwar.ru
Польское руководство массово закупает новую артиллерию, однако возможности по пополнению расходной матчасти, необходимой для их эксплуатации, оставляют желать лучшего.
- указывается в издании WP Tech.
Одним из последних решений, принятых Минобороны, стал заказ в Южной Корее 152 САУ K9 – 6 в варианте K9A1 и 146 в модификации K9PL. Данная сделка вызвала много споров, в том числе в части обеспечения самоходок снарядами, однако в военном ведомстве заверили, что добиваются самостоятельного производства боеприпасов для гаубиц.
- говорится в польской прессе.
Со слов автора, украинский конфликт продемонстрировал, что 60-70% потерь в личном составе и техники – это заслуга артиллерии. Недостаток боеприпасов сразу же заставляет пересматривать военные планы, что показал украинский опыт. Минобороны обещало в начале 2023 года увеличить выпуск снарядов в 5 раз – до 200 тыс. ед.
- считает автор.
Источник изображения: topwar.ru
С его слов, власти страны обещали сначала инвестировать в мощности по выпуску снарядов 2 млрд злотых, затем уже 12 млрд [$3 млрд], однако итоговые контракты заключены не были. При этом для расширения производства может потребоваться до 5 лет.
- пишет автор.
Так, одна САУ AHS Krab несет 40 снарядов, К9 – 48. Согласно планам МО, польская армия будет использовать 1000 гаубиц. Таким образом для однократного пополнения их боезапаса потребуется не менее 40 тыс. снарядов.
- указывается в издании.
Автор поясняет, что это очень большое упрощение, но оно наглядно демонстрирует состояние дел с боеприпасами.
- делает вывод автор, критикуя несоответствие объема закупаемых САУ масштабу производства боеприпасов.