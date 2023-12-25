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Военное обозрение

«Снарядов хватит на неделю боев»: в польской прессе раскритиковали закупку сотен САУ

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Источник изображения: topwar.ru

Польское руководство массово закупает новую артиллерию, однако возможности по пополнению расходной матчасти, необходимой для их эксплуатации, оставляют желать лучшего.

Полномасштабная война, подобная той, которая ведется за нашей восточной границей, означает огромный спрос на боеприпасы. Между тем Польша, заказывающая сотни самоходок, не располагает запасом боеприпасов, позволяющим использовать преимущества нового оборудования

- указывается в издании WP Tech.

Одним из последних решений, принятых Минобороны, стал заказ в Южной Корее 152 САУ K9 – 6 в варианте K9A1 и 146 в модификации K9PL. Данная сделка вызвала много споров, в том числе в части обеспечения самоходок снарядами, однако в военном ведомстве заверили, что добиваются самостоятельного производства боеприпасов для гаубиц.

Такие заявления обходят суть проблемы. Годового объема производства снарядов в настоящее время хватит на неделю боев при условии их расхода на уровне ВСУ в 8 тыс. ед. в день

- говорится в польской прессе.

Со слов автора, украинский конфликт продемонстрировал, что 60-70% потерь в личном составе и техники – это заслуга артиллерии. Недостаток боеприпасов сразу же заставляет пересматривать военные планы, что показал украинский опыт. Минобороны обещало в начале 2023 года увеличить выпуск снарядов в 5 раз – до 200 тыс. ед.

Однако рост производства пока остается в сфере деклараций, а не фактов

- считает автор.

Источник изображения: topwar.ru

С его слов, власти страны обещали сначала инвестировать в мощности по выпуску снарядов 2 млрд злотых, затем уже 12 млрд [$3 млрд], однако итоговые контракты заключены не были. При этом для расширения производства может потребоваться до 5 лет.

Но даже если будет достигнута годовая планка в 200 тыс. боеприпасов, то этот объем выпуск будет несоизмерим с потребностями

- пишет автор.

Так, одна САУ AHS Krab несет 40 снарядов, К9 – 48. Согласно планам МО, польская армия будет использовать 1000 гаубиц. Таким образом для однократного пополнения их боезапаса потребуется не менее 40 тыс. снарядов.

При учете темпа огня гаубиц до 8 выстрелов в минуту, годовой объем производства будет израсходован при одновременном залпе лишь за 5-6 минут

- указывается в издании.

Автор поясняет, что это очень большое упрощение, но оно наглядно демонстрирует состояние дел с боеприпасами.

Без расширения производства, 1000 самоходок, если они в конечном итоге будут куплены, останутся оборудованием, полезным в основном на параде. В случае реальной угрозы нам придется, как сейчас Украине, корректировать военные планы и рассчитывать на помощь из-за рубежа

- делает вывод автор, критикуя несоответствие объема закупаемых САУ масштабу производства боеприпасов.

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Польша
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