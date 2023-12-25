Остин и Умеров обсудили наращивание военного потенциала Киева

Министры обороны США и Украины говорили об обстановке на поле боя, приоритетах в оказании военной помощи со стороны Вашингтона и его союзников, сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и его украинский коллега Рустем Умеров обсудили в четверг в телефонном разговоре вопросы, касающиеся укрепления военного потенциала Киева и оказываемой ему Западом помощи. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера.

По его словам, министры говорили об обстановке на поле боя и о "приоритетах в оказании военной помощи" Украине со стороны США и их союзников. Как следует из документа, Остин "представил последнюю информацию о прогрессе в работе коалиций по развитию потенциала" украинских вооруженных сил, которые были сформированы западной контактной группой по поставкам оружия Киеву. Главы оборонных ведомств двух стран также обсудили "планы будущих встреч" контактной группы.

Остин заявил в октябре о формировании западными странами "коалиций по потенциалу", которые будут пытаться расширять возможности Киева в военной сфере. Как он уточнил, "каждая из коалиций сосредоточена на конкретном виде боевого потенциала: бронетехника, артиллерия, ВВС, будет военно-морская составляющая". Остин тогда пояснил, что Вашингтон возглавит западную коалицию по развитию ВВС Украины, в том числе с прицелом на передачу Киеву самолетов F-16.