Снова замечен украинский мутант: Т-62 с башней от БМП-2

В социальных сетях появилось новое видео со странной украинской гусеничной боевой машиной, которая представляет собой переработанный танк Т-62. Его грузили для переброски на трале.

Как отмечает "РГ: русское оружие", впервые о ее существовании стало известно в начале июля текущего года, когда в социальных сетях появились видеокадры и фотографии, сделанные в одной из мастерских, где на корпус "шестьдесят второго" водрузили башню от БМП-2 с 30-мм автоматической пушкой 2А42 и 7, 62-мм пулеметом ПКТ.

Тогда также были смонтирован: динамическая защита, разнесенные бортовые экраны, новые ящики на надгусеничных полках, усиление нижней лобовой детали.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

За прошедшие месяцы данный образец нигде так и не засветился, хотя по несколько потрепанному внешнему виду можно понять, что его эксплуатировали, впрочем, не обязательно на линии боевого соприкосновения.

Иногда это украинское творение сравнивают с имеющимися в армии Алжира боевыми машинами поддержки танков. Однако БМПТ-62 существенно превосходят украинскую поделку установленными на них боевыми модулями Б05Я01 "Бережок", имеющими дополнительно установленные 30-мм автоматические гранатометы АГ-17 и мощнейшие управляемые противотанковые ракеты "Корнет", способные уничтожить любой натовский танк. Кроме того, в распоряжении экипажа - современная система управления огнем.

К тому же, алжирская промышленность изготовила большую партию БМПТ-62, а здесь речь идет лишь об одном экземпляре.