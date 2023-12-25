"Раздвинет границы". Трамп применит на Украине новую стратегию (The National Interest, США)

TNI: в случае переизбрания Трамп может поставить Киеву дальнобойные системы

Стратегия Байдена в отношении конфликта на Украине не имела конкретной цели и сводилась лишь безрезультатной трате миллиардов долларов, пишет TNI. Между тем, основываясь на заявлениях Трампа, можно предположить, что в случае его переизбрания у него будет совершенно иной подход к урегулированию кризиса, полагают авторы статьи.

Вторая администрация Трампа не только не бросит Украину, но и снимет ограничения на военную помощь Киеву, чтобы добиться мирного урегулирования.

Дональд Трамп пообещал, что в случае его избрания на второй президентский срок он положит конец российско-украинскому конфликту "за 24 часа". Аналитики ведущих СМИ отмахнулись от этого высказывания, назвав его преувеличением, однако существует высокая вероятность того, что через год Трамп действительно вернется в Овальный кабинет. Поэтому эксперты по внешней политике должны серьезно отнестись к заявлениям бывшего президента и оценить, как новая администрация Трампа может справиться с крупнейшим конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.

Давайте для начала признаем, что стратегия Байдена в отношении Украины оставляет желать лучшего. Именно его слабость и побудила Путина начать специальную военную операцию. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе пришел к выводу, что провальный вывод войск из Афганистана подтолкнул Путина к тому, чтобы начать военные операции на Украине. Вялые попытки Байдена реализовать стратегию "комплексного сдерживания", в том числе с помощью угроз санкциями и помощи Украине, не позволили достичь поставленной цели, то есть сдержать Путина.

Обострения конфликта между Россией и Украиной были и при Обаме и при Байдене, но, пока президентом Соединенных Штатов был Трамп, ситуация была более спокойной. Трамп заявил, что, если бы он был главой Белого дома, украинского конфликта "вообще не случилось бы".

После начала российской специальной военной операции Байден следовал излишне осторожной стратегии. Вместо того чтобы четко определить цель победы, Байден пообещал помогать Украине "столько, сколько потребуется". Но встает вопрос: столько, сколько потребуется, чтобы сделать что? Байдену следовало немедленно предоставить Украине оружие, необходимое ей для победы, но он испугался возможной "эскалации" со стороны России и начал передавать Киеву оружие "по капле". Байден долго противился поставкам многих основных систем вооружения, таких как танки, самолеты и дальнобойная артиллерия, хотя позже он все же менял свои позиции. В результате у Украины достаточно оружия, чтобы продолжать борьбу, но недостаточно, чтобы одержать победу.

Оказалось, что стратегия Байдена в отношении украинского конфликта сводилась к тому, чтобы потратить миллиарды долларов, получив в конечном счете лишь кровавый и бессмысленный тупик.

Между тем, основываясь на публичных заявлениях Трампа, можно предположить, что у него будет совершенно иная стратегия в отношении Украины. Он заявил, что использует свои личные отношения с Зеленским и Путиным, чтобы договориться об урегулировании конфликта "за один день". Разумеется, столь короткий срок – это довольно амбициозное обещание, потому что ни Путин, ни Зеленский пока не выражают готовности сесть за стол переговоров с целью урегулирования. Обе стороны, похоже, убеждены, что они все еще могут одержать победу на поле боя.

Но предложенный Трампом подход вполне может изменить эти расчеты. Трамп заявил: "Я бы сказал Путину: если вы не заключите сделку, мы дадим ему [Зеленскому] много всего. Если придется, мы дадим [украинцам] больше, чем они когда-либо получали".

И прежние шаги Трампа доказывают, что он действительно может выполнить эту свою угрозу. Будучи президентом, он продемонстрировал готовность раздвигать границы – он снял ограничения на правила взаимодействия в борьбе против ИГИЛ* и приказал убить иранского генерала Касема Сулеймани. Если Путин откажется вести переговоры, Трамп вполне может снять ограничения на поставки оружия, действовавшие в эпоху Байдена, и предоставить Украине вооружения, необходимые ей для победы, в том числе дальнобойные системы.

Чтобы усадить за стол переговоров Зеленского, как выразился сам Трамп, "я бы сказал ему: „Хватит. Вам нужно заключить сделку”". Украина способна продолжать вести боевые действия, только если она будет получать масштабную поддержку от Запада, поэтому перспектива лишиться этой помощи станет мощным стимулом для того, чтобы начать переговоры.

При условии прекращения огня вдоль нынешних линий боевого соприкосновения и при условии начала переговоров можно будет сохранить суверенную демократическую Украину, поддерживающую тесные связи с Западом и способную защитить себя. При этом Киев получит возможность и дальше заявлять на суверенитет над отошедшими к России территориями. Прекращение боевых действий также могло бы способствовать получению Украиной надежных гарантий безопасности, включая даже членство в Евросоюзе и НАТО. Хотя такой исход не принесет полного удовлетворения, какое могла бы принести окончательная военная победа, которая сейчас кажется все менее достижимой.

Некоторые республиканцы утверждают, что конфликт на Украине является делом Европы, не имеющим никакого отношения к Соединенным Штатам. Но Трамп с этим не согласен, о чем свидетельствуют его публичные высказывания. Он считает прекращение этого конфликта важной внешнеполитической задачей, которую он намеревается решить в первый же день после вступления в должность.

Авторы: Кит Келлог (Keith Kellogg), Дэн Негреа (Dan Negrea)

Генерал-лейтенант Кит Келлог был советником по вопросам национальной безопасности в администрации Трампа. В настоящее время он является сопредседателем Центра американской безопасности при Институте политики "Америка прежде всего" (America First Policy Institute).

Дэн Негреа работал в Госдепартаменте при администрации Трампа. Он был членом Управления политического планирования и специальным представителем по коммерческим и деловым вопросам. В настоящее время он является директором Центра свободы и процветания при Атлантическом совете.

* террористическая организация, запрещенная в России