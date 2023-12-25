Sohu: США не защитят Европу, они обеспечивают ей долги и окружают Россию

Литва, Латвия, Эстония и Финляндия решили сотрясти с Америки деньги и военную технику для укрепления собственной обороны. Но у США свои планы, пишет пользователь Sohu. Они хотят окружить Россию, поэтому охотно дают ее соседям оружие — и позже Вашингтон спросит с "союзников" все долги.

В субботу, 16 декабря, министерство обороны Литвы сообщило, что страна подписала новую программу военного сотрудничества с Соединенными Штатами для укрепления "потенциала сдерживания" в регионе. Не так давно Америка согласилась продать Эстонии тактические ракеты MGM-140 ATACMS. Вильнюс также не хочет отставать, поэтому Вашингтон подписал с ним новый договор о партнерстве в области береговой обороны. США также заключили военное соглашение с Финляндией, позволяющее американцам размещать войска на финской территории.

Нетрудно понять, что Соединенные Штаты пытаются привлечь на свою сторону граничащие с Россией страны Восточной и Северной Европы и превратить их в единый стратегический плацдарм для военной конфронтации с Москвой.

Директор по оборонной политике Минобороны балтийской республики Вайдотас Урбалис заявил, что соглашение о военном сотрудничестве, достигнутое между Литвой и США, способствует политике сдерживания в регионе. Он также отметил, что батальону армии США было разрешено дислоцироваться в литовском городе Пабраде на основе непрерывной ротации.

Интересно, что литовская армия увеличила объем военных закупок у США, решив приобретать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, противотанковые системы Javelin (ATGM) и бронированные вездеходы (ATV). Эстония также активизировала импорт американской техники и готовится заказать HIMARS и тактические ракеты ATACMS. В начале декабря Соединенные Штаты еще заключили сделку с Латвией о продаже ее береговой охране новейших антикорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM).

Очевидно, что Соединенные Штаты пытаются привязать три прибалтийские страны к антироссийской колеснице, наращивая с ними военное партнерство. Что касается Польши, которая уже "на борту", то и тут США не остались в стороне и в очередной раз увеличили продажи оружия.

Еще 5 сентября Белый дом подписал с ней соглашение, по которому польским военным будет продано 12 комплектов радарных систем LTAMDS, 48 комплектов ракетных пусковых установок Patriot M903 и несколько запасов ракет PAC-3 MSE. 25 сентября Государственный департамент США также заявил, что Вашингтон предоставит Варшаве кредит в размере двух миллиардов долларов на модернизацию польской армии и дальнейшее укрепление линии обороны НАТО на востоке страны.

Помимо прибалтийских республик и Польши, США активизировали военное сотрудничество с Финляндией: 18 декабря Вашингтон и Хельсинки подписали соглашение о размещении американских войск на финской территории. По условиям документа, Соединенные Штаты получат доступ к финским военным объектам и будут размещать там самолеты и транспортные средства. По данным СМИ, войска США могут быть размещены на 15 военных базах Финляндии.

Разумеется, для того, чтобы убедить все эти страны в том, что Россия представляет серьезную угрозу их национальной безопасности, президент США Джо Байден также взял на себя инициативу заявить, что "следующим шагом Владимира Путина, если он победит на Украине, будет нападение на членов НАТО".

В ответ на обвинения Байдена Путин рассмеялся и заявил, что это полная чушь.

Президент России заявил, что НАТО превратилась в "задний двор" Соединенных Штатов и что у его страны нет причин воевать с альянсом, будь то с точки зрения геополитических, экономических, политических или военных интересов.

Затем российский лидер перевел разговор в другое русло, подчеркнув, что члены НАТО сейчас создают искусственные проблемы с Россией. Он выразил сожаление, что Финляндию втянули в Североатлантический альянс. Затем он объявил, что Россия создаст Ленинградский военный округ и развернет армейские подразделения в направлении Финляндии для отражения возможных угроз.

Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН, считает, что вступление Финляндии в НАТО фактически представляет собой ее полную потерю военной автономии. В каком-то смысле Хельсинки ради американской гегемонии жертвует собой, а три страны Прибалтики — и подавно.

Цена приобретения американского оружия за океаном — это нечто большее, чем просто быть пешкой Соединенных Штатов. До начала конфликта на Украине Финляндия, Эстония, Латвия и Литва вели активную торговлю с Россией. После введения санкций они в той или иной степени столкнулись с некоторыми экономическими проблемами. В результате у них осталось не так много денег, чтобы заплатить США за оружие.

По мнению российского военного эксперта Ивана Коновалова, почти все оружие, проданное США трем прибалтийским странам, было оплачено в кредит, и эти долги в конечном итоге придется вернуть. На самом деле Соединенные Штаты пытаются создать в этих государствах подконтрольные только им военные объекты. Их правительства думают, что, получив западное оружие, они смогут укрепить свои силы обороны. Однако в действительности большая часть этой военной техники по-прежнему находится под контролем американской армии, но долг за него никуда не денется.

Помимо оборонного фактора, у этих европейских стран, граничащих с Россией, могут оставаться и иллюзии в отношении США. Они надеются, что американский капитал создаст рабочие места, остановит отток молодежи в Западную Европу и тем самым улучшит экономическую обстановку. Но в реальности это практически невозможно. Подобный политический подход, заключающийся в "отчуждении близких соседей и обращении к дальним родственникам", может только сделать ситуацию, в которой Литва, Латвия и Эстония уже находятся, еще более опасной. ЕС же столкнется с еще большими вызовами по мере размещения американских военных в Восточной Европе.

Автор: Национальная оборота Times Vanguard (国防时报排头兵)