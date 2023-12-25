Ливанская группировка «Хезболла» пытается сдерживать палестинское движение ХАМАС

Но ее усилия не могут исключить эскалации военного конфликта

Палестинское исламистское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за два ракетных обстрела северных районов Израиля с территории Ливана в 2023 году. Один из этих обстрелов произошел после массовой резни, устроенной боевиками 7 октября на территории Израиля. Свидетельства указывают на то, что ракеты были запущены с баз на юге Ливана, находящихся под контролем поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла».

С учетом того, что между ХАМАС и Израилем продолжаются ожесточенные столкновения в секторе Газа, эти свидетельства поднимают вопросы о дальнейшей эскалации на «втором фронте» нынешнего палестинского конфликта. Хотя реакция «Хезболлы» на продолжающиеся боевые действия в Газе до сих пор была относительно сдержанной, присутствие боевиков ХАМАС на юге Ливана увеличивает вероятность открытия «второго фронта». В таком случае «Хезболле» придется тщательно регулировать свои отношения с ХАМАС, чтобы продолжать стратегию ограниченного взаимодействия, которой она держалась до сих пор.

РАСТУЩЕЕ ПРИСУТСТВИЕ ХАМАС В ЛИВАНЕ

Военное крыло движения ХАМАС, известное как «Бригады Аль-Кассам», заявило 6 ноября, что выпустило 16 ракет по северным израильским городам Хайфа и Нагария. Всего, по данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за час по направлению к Израилю стартовали более 30 ракет. Остальные 14 ракет предположительно были выпущены «Хезболлой».

Это была вторая серия атак на Израиль со стороны Ливана в течение 2023 года. Ранее 6 апреля по северному Израилю с юга Ливана было выпущено не менее 36 ракет малого калибра типа «Град». На тот момент это была крупнейшая атака со стороны Ливана после окончания войны 2006 года.

На следующий день после атаки 6 ноября Израиль начал воздушную контратаку по заявленным «инфраструктурным объектам» ХАМАС в Ливане. Последние нападения вынудили большинство жителей израильского города Кирьят-Шмона эвакуироваться, в то время как в Ливане на сегодняшний день в результате контрударов Израиля погибли по меньшей мере 80 человек.

Личности большинства боевиков ХАМАС в Ливане широкой общественности неизвестны. Но не исключено, что они были завербованы среди более чем 200 тыс. палестинских беженцев, проживающих в настоящее время на территории страны. Примечательно, что большинство из них не являются выходцами из сектора Газа.

В 2018 году Израиль обратился в Организацию Объединенных Наций с просьбой вмешаться в ситуацию на юге Ливана, заявив, что у него есть неопровержимые доказательства сотрудничества ХАМАС с «Хезболлой» по части создания там ракетных заводов и «лагерей для подготовки тысяч боевиков».

Влияние Ирана на Ливан также является источником серьезной обеспокоенности для израильских политиков и военных. Было установлено, что ракеты, использованные ХАМАС во время нападения 6 апреля, имели иранское происхождение и были поставлены либо напрямую Ираном, либо через местных доверенных лиц «Хезболлы».

Также стоит напомнить, что в конце июля нынешнего года начались столкновения в крупнейшем в Ливане лагере палестинских беженцев Эйн-эль-Хильве между представителями партии Махмуда Аббаса «Фатх» и такими исламистскими группировками, как «Джунд аш-Шам» и «Аш-Шабаб аль-Муслим».

Продолжавшееся до середины сентября противостояние позволило по-новому взглянуть на растущее присутствие ХАМАС на территории страны. Глава управления международных отношений движения ХАМАС Мусса Абу Марзук 13 сентября встретился с высокопоставленным чиновником «Фатх» в представительстве Палестины в Бейруте, чтобы обсудить продолжающиеся столкновения. Несмотря на то что два лидера сошлись на необходимости прекращении насилия, первоначально оно не было поддержано фракциями на местах.

Также утверждалось, что ХАМАС не принимал непосредственного участия в столкновениях. Однако палестинские чиновники считают, что группировка находилась в контакте с исламистскими силами на местах во время боевых действий.

Таким образом, вполне вероятно, что столкновения в лагере были опосредованной битвой между ХАМАС и «Фатх», причем первый стремился получить как можно большее влияние в Ливане.

Халил Харез, заместитель командира «Бригад Аль-Кассам», был убит 21 ноября в результате авиаудара Израиля недалеко от лагерей палестинских беженцев в Тире. Согласно сообщениям группировки ХАМАС в социальных сетях, Харез перемещался между стартовыми площадками. Это также указывает на военное присутствие ХАМАС в регионе. Таким образом, вероятное усиление положения группировки в Ливане свидетельствует о способности ХАМАС вербовать боевиков среди большого числа палестинских беженцев на территории страны.

«ХЕЗБОЛЛА» ПЫТАЕТСЯ НАЙТИ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ

Несмотря на, казалось бы, очевидную и долговременную поддержку движения ХАМАС, реакция движения «Хезболла» на начало войны в секторе Газа была относительно сдержанной.

Несмотря на запуск ракет по израильским объектам «в знак солидарности» с палестинцами в Газе, а также на растущую враждебность к Израилю в дипломатических переговорах, движение «Хезболла» пока избегает вступления в полномасштабную войну.

Например, в своей речи 3 ноября лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла заявил, что нападения 7 октября на израильских гражданских лиц были «на сто процентов совершены палестинцами как с точки зрения планирования, так и исполнения». И что ни Иран, ни «Хезболла», ни какая-либо другая прокси-организация не принимали участие в решении о нападении на Израиль.

Сообщалось, что эта речь Насраллы, а также его аналогичное высказывание 11 ноября были встречены негодованием со стороны многих палестинских беженцев, проживающих на территории Ливана. Эти беженцы, как и другие жители страны, разочарованы видимым бездействием ХАМАС в продолжающейся войне в секторе Газа. Немаловажным является и то, что на фоне военных действий в регионе условия жизни многих граждан Ливана стремительно ухудшаются. Военные действия лишь усугубляют многолетний экономический кризис в стране, а это потенциально способствует радикализации ливанского населения.

Хотя военный потенциал «Хезболлы» существенно вырос после войны с Израилем, страх перед новым полномасштабным нападением, подобным тому, которое было совершено в 2006 году, очевидно, заставляет группировку проявлять вынужденную сдержанность. Вероятно, это связано с тем, что хотя «Хезболла» и обладает потенциальной способностью нанести серьезный ущерб Израилю, ее мощь в большей степени зависит от угрозы, которую она представляет. Проще говоря, угроза открытия «второго фронта» в данном случае пока сильнее ее возможного исполнения. Это говорит о том, что «Хезболла» скорее всего совершит полномасштабную атаку на Израиль только в том случае, если она столкнется с экзистенциальным кризисом – таким как израильское вторжение в Ливан в 2006 году.

Исходящая от «Хезболлы» угроза также является ценным инструментом для ее иранских покровителей, которые демонстрируют растущую обеспокоенность увеличением военного присутствия Соединенных Штатов в Восточном Средиземноморье, Красном море и Персидском заливе.

Эти факторы, вероятно, ограничивают приверженность «Хезболлы» палестинской проблеме, особенно учитывая, что она фактически противостоит объединенной военной мощи Израиля и США – эту стратегическую проблему давно разделяют другие враждебные соседи Израиля. «Хезболла» также прекрасно понимает, что в случае более вовлеченного участия в конфликт она будет должна предоставить свою территорию в Ливане большому количеству палестинских беженцев, которые в основном являются суннитами в регионе, где преобладают шииты.

Эти факторы делают позицию «Хезболлы» по палестинскому вопросу еще более сложной для поддержания ее населением внутри страны. Позволяя ХАМАС развернуть базу на юге Ливана, «Хезболла», по всей вероятности, компенсирует негативные настроения палестинских беженцев по отношению к группировке.

Стоит также отметить, что усиление присутствия ХАМАС, очевидно, привело к межфракционному конфликту внутри палестинского сообщества в Ливане. Для группировки «Хезболла» это может быть выгодно по двум причинам.

Во-первых, это обстоятельство направило гнев беженцев в сторону от самой группировки. Во-вторых, это обеспечило группировке хорошую рекламу – поскольку «Хезболла» смогла взять на себя роль миротворца, когда конфликт стал неконтролируемым.

Наконец, кроме всего прочего, вооружив ХАМАС на юге Ливана, «Хезболла» и Иран смогут контролировать его доступ к тому виду оружия малого калибра, которое они до сих пор использовали на поле боя. Это оружие дает группировке возможность наносить ограниченные удары по Израилю таким образом, чтобы снизить вероятность эскалации конфликта.

Таким образом, «Хезболла», похоже, стремится умерить амбиции ХАМАС, одновременно опираясь на концепцию стратегической сдержанности.

ВЫВОДЫ

Хотя со стороны кажется, что «Хезболла» тщательно регулирует свои отношения с ХАМАС, чтобы избежать полномасштабной эскалации военных действий с Израилем, все это вовсе не исключает возможности возникновения полномасштабного военного конфликта. Убийство в октябре высокопоставленного лидера ХАМАС в результате израильского удара является свидетельством того, что эскалация под руководством ХАМАС возможна.

Более того, тщательно выстраивая свои отношения с ХАМАС, «Хезболла» не учитывает активность его отдельных боевиков в Ливане. Таким образом, способность «Хезболлы» защитить свой собственный арсенал от потенциальных проникновений из ХАМАС или других палестинских группировок является обязательной составляющей ее нынешней стратегии.

По этой причине ситуация на границе Израиля и Ливана остается крайне нестабильной. И такие факторы, как возможности ХАМАСа и его отношения с «Хезболлой», будут определять перспективы дальнейшего развития конфликта.

Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – эксперт Института перспективных стратегических исследований Высшей школы экономики.