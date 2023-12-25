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Независимое военное обозрение

В Гане прошла министерская конференция ООН

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Советские миротворцы впервые приняли участие в миссии под флагом ООН на Ближнем Востоке, в зоне Суэцкого канала в 1973 году. Фото автора
Советские миротворцы впервые приняли участие в миссии под флагом ООН на Ближнем Востоке, в зоне Суэцкого канала в 1973 году. Фото автора.

А в России в честь миротворцев выпустили почтовую марку

Гана провела 5–6 декабря министерскую конференцию по миротворчеству. Она стала седьмой из серии встреч на уровне глав государств, правительств или министров, проводимых с 2014 года. Предыдущие проходили в Нью-Йорке, Лондоне, Ванкувере и Сеуле.

Делегации прибыли с разных концов света от Америки до Австралии. США направили делегацию, усиленную постоянным представителем в Совете Безопасности ООН.

Страна-организатор Гана направила в 12 миссий ООН 2762 миротворца: военные наблюдатели – 45, полицейские – 299, офицеры штаба – 104, военнослужащие контингента – 2314, заняв, таким образом, седьмое место по количеству поставляемых контингентов и четвертое место по количеству военных наблюдателей. Потери составили 149 миротворцев в 21 миссии.

Седьмым генеральным секретарем ООН был представитель Ганы – Кофи Аннан, лауреат Нобелевской премии мира 2001 года. Занимал этот пост два срока подряд в 1997–2006 годах. За время пребывания Кофи Аннана на посту было проведено наибольшее число операций и миссий ООН.

Начальником штаба миротворческой миссии на Голанских высотах сегодня является представитель Ганы – полковник Уильям Норти.

Первым командующим миротворческой миссии ВСООНЛ (Ливан) в 1978 году был генерал Эммануэль Эрскин из Ганы.

В итоговом заявлении подведены итоги министерской конференции. Государства-члены уделили особое внимание пяти ключевым темам: женщины в миротворчестве, поддержка психического здоровья военнослужащим, охрана и безопасность миротворцев, защита гражданского населения и стратегических коммуникаций.

Государства-члены выделили значительное количество новых силовых подразделений в районах с острой потребностью, включая авиацию (беспилотные авиационные системы, вертолеты и самолеты), а также пехотные подразделения, такие как пехотные батальоны, силы быстрого реагирования и подразделения быстрого развертывания.

Государства-члены пообещали создать разведывательные и критически важные подразделения, такие как инженерные подразделения и подразделения по обезвреживанию боеприпасов. Они должны способствовать защите гражданского населения и повысить безопасность и защищенность самих миротворцев.

Чтобы усилить поддержку психического здоровья военных-миротворцев, несколько государств-членов объявили о своих обязательствах по разработке цифровых ресурсов, которые помогут реализовать Рамочную программу психического здоровья для негражданского персонала.

Государства-члены также выразили решительную поддержку цифровой трансформации миротворческой деятельности ООН и обязались укреплять стратегические коммуникации и ресурсы для борьбы с дезинформацией.

Эстафета следующей конференции была передана Германии, государственный секретарь которой Нильс Хильмер объявил, что восьмая конференция по вопросам миротворчества пройдет в первой половине 2025 года.

Между тем российские миротворцы ООН осенью 2023 года участвовали в следующие операциях. По данным на 30 сентября Россия направила в семь миссий 74 миротворца (в том числе 15 женщин): военные наблюдатели – 26, полицейские – 29, офицеры штаба – 19, заняв, таким образом, 64-е место по количеству поставляемых контингентов и десятое место по количеству военных наблюдателей.

22 ноября в московском Музее военной формы открылась выставка «Советские и российские миротворцы. 50 лет на страже мира (1973–2023)».

А 30 ноября были выпущены почтовая марка и конверт «50 лет участию российских миротворцев в операциях ООН».

На конверте изображена группа из шести советских наблюдателей в полевой форме в контрольном центре ОНВУП в Исмаилии (Египет), в зоне Суэцкого канала в 1973 году.

Наши военные наблюдатели одеты в полевую «кубинскую форму». В такую форму одевались в Советском Союзе кубинские военнослужащие, которые обучались в военных учебных заведениях.


Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.

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Австpалия
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Германия
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Ливан
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США
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