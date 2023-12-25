Немецкий концерн Rheinmetall выпустил первую БМП Lynx KF41 на предприятии в Венгрии

Немецкий концерн Rheinmetall произвел первую серийную боевую машину пехоты Lynx на открытом на территории Венгрии заводе. Об этом говорится в сообщении концерна.

Предприятие в венгерском Залаэгерсеге выпустило первую БМП Lynx для венгерской армии, но сразу ее военные не получат. Машину отправили на испытания, передача вооруженным силам запланирована на середину следующего года. Как заявили в концерне, на заводе все еще продолжаются пусконаладочные работы, основное производство будет открыто чуть позже. Предприятие принадлежит Rheinmetall и правительству Венгрии, у концерна 51% акций.

Наш новый завод в Венгрии, открытый в августе этого года, является самой передовой производственной и испытательной базой для бронетехники в мире

- заявил глава концерна Армин Паппергер.

Венгрия является первой страной, заказавшей немецкие БМП KF41 Lynx, о заключении контракта между Rheinmetall и Министерством обороны Венгрии на поставку БМП KF41 Lynx сообщалось в 2020 году. Контракт подразумевал поставку 218 новых БМП Lynx KF41, из которых 46 бронемашин Будапешт получает о немцев, а остальные 172 машины собирает самостоятельно на совместном предприятии, построенном на территории страны.

В версии для венгерской армии боевая машина в дополнение к 35-мм автоматическому орудию получила дистанционно управляемый боевой модуль NATTER с пулеметом калибра 7,62 мм. Кроме того, все машины первой серии оснащены комплексами активной защиты производства Rheinmetall, также на башне установлена система быстрого задымления/маскировки ROSY. Ранее сообщалось, что венгерские KF41 Lynx получат обитаемую башню с 30-мм пушкой. Вместимость БМП KF41 составляет 12 человек - три члена экипажа и девять десантников.