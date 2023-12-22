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Минобороны России получило серийный военно-транспортный Ил-76МД-90А

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Ил-76МД-90А
Ил-76МД-90А.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Филиал ПАО «Ил» – «Авиастар» Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны России очередной серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.

«В завершающей стадии заводских испытаний находится еще одно воздушное судно по программе текущего года. Мы своевременно выполним обязательства по поставкам военных транспортников в Минобороны России, – сообщил управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман. – Филиал ПАО «Ил» – «Авиастар» продолжает наращивать темпы производства и выпуск продукции. Мы планируем дальнейшее увеличение серии. Уже сейчас создается производственный задел на будущий год».

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76МД и создается из отечественных комплектующих. У обновленной машины улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, повышены дальность полета и перевозимая нагрузка, а также улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи. Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов.

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