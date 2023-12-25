В Институте астрономии РАН заявили, что обсерваторию "Спектр-УФ" не запустят до 2030 года

Главной проблемой является финансовая ситуация, рассказал директор ИНАСАН Михаил Сачков

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Запуск российской орбитальной обсерватории "Спектр-УФ", скорее всего, состоится не ранее 2030 года из-за недостаточных объемов финансирования. Об этом сообщил директор Института астрономии РАН (ИНАСАН) Михаил Сачков на научной конференции "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра" (HEA-2023).

"Главной проблемой для нас сейчас является ситуация с финансами, которая заставляет нас корректировать сроки запуска миссии. Если в начале года мы говорили о том, что запуск может в теории состояться в 2029 году, то прошедшие недавно переговоры в Роскосмосе заставляют сильно сомневаться в этом и думать о переносе запуска на 2030 год. Выделенные в следующем году финансы на постройку "Спектра-УФ" будут сильно ограниченными", - заявил Сачков.

При этом он подчеркнул, что вопрос переноса сроков запуска новой российской орбитальной обсерватории имеет исключительно финансовую составляющую, так как все существовавшие технические проблемы были решены, в том числе сложности, связанные с отказом зарубежных партнеров от дальнейшего участия в программе.

"Спектр-УФ" - международный проект, направленный на исследование Вселенной в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра, который недоступен для наблюдений с Земли. Головной организацией является Институт астрономии РАН. Изначально запуск обсерватории был запланирован на 2025 год, однако в связи с международной обстановкой и другими сложностями он будет значительно перенесен.

В проекте "Спектр-УФ" предполагалось значительное участие международных партнеров, в том числе Испании и Японии, которые должны были разработать значительную часть приборов и компонентов телескопов. Поставка приборов несколько раз откладывалась, в том числе в связи с пандемией коронавируса, а в начале 2022 года зарубежные партнеры приостановили участие в проекте.