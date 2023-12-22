Впечатлённый запуском МБР «Хвасон-18» Ким Чен Ын пригрозил ответить ядерным ударом на провокации против КНДР

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Северокорейский лидер в очередной раз заявил о недопустимости провокаций со стороны подконтрольных США стран в отношении КНДР, пригрозив нанесением превентивного ядерного удара. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын накануне провел встречу с личным составом 2-й краснознаменной роты, участвовавшей в последнем испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18". В ходе беседы с военнослужащими, он отметил действия роты, а также заявил, что Пхеньян ответит ядерным ударом на любую провокацию противника, связанную с применением ядерного оружия против республики. По его словам, колебаний при этом не будет. Так же отмечается, что лидер КНДР был "глубоко впечатлен" способностью армии нанести "незамедлительный удар".

Ким Чен Ын заявил, что достоинство страны, защита национального суверенитета и отстаивание национальных интересов могут быть гарантированы только наличием мощных вооруженных сил

- говорится в заявлении ЦТАК.

19 декабря Северная Корея провела уже пятые за год испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвансон-18", способной достичь территории США. Как отмечается, ракета была запущена по вертикальной траектории, она преодолела 1002 км при максимальной высоте полета в 6,5 тысячи километров. В случае запуска по "прямой" траектории, ракета смогла бы пролететь 15 тысяч км, достигнув материковой части США.