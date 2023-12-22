Впечатлённый запуском МБР «Хвасон-18» Ким Чен Ын пригрозил ответить ядерным ударом на провокации против КНДР

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Северокорейский лидер в очередной раз заявил о недопустимости провокаций со стороны подконтрольных США стран в отношении КНДР, пригрозив нанесением превентивного ядерного удара. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын накануне провел встречу с личным составом 2-й краснознаменной роты, участвовавшей в последнем испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18". В ходе беседы с военнослужащими, он отметил действия роты, а также заявил, что Пхеньян ответит ядерным ударом на любую провокацию противника, связанную с применением ядерного оружия против республики. По его словам, колебаний при этом не будет. Так же отмечается, что лидер КНДР был "глубоко впечатлен" способностью армии нанести "незамедлительный удар".
- говорится в заявлении ЦТАК.
19 декабря Северная Корея провела уже пятые за год испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвансон-18", способной достичь территории США. Как отмечается, ракета была запущена по вертикальной траектории, она преодолела 1002 км при максимальной высоте полета в 6,5 тысячи километров. В случае запуска по "прямой" траектории, ракета смогла бы пролететь 15 тысяч км, достигнув материковой части США.