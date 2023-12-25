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Независимое военное обозрение

Не только Украина и Палестина

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Организация Объединенных Наций играет все меньшую роль в разрешении военных конфликтов, потому что все больше заседаний Совета Безопасности ООН кончаются применением права вето. Фото Reuters
Организация Объединенных Наций играет все меньшую роль в разрешении военных конфликтов, потому что все больше заседаний Совета Безопасности ООН кончаются применением права вето. Фото Reuters.

Число региональных конфликтов в мире достигло максимума за последние 30 лет

Международный институт стратегических исследований (IISS, базируется в Лондоне) в новом докладе The Armed Conflict Survey сообщил, что в 2023 году в мире произошло не менее 183 региональных конфликтов, что составляет самый высокий показатель за последние 30 лет. В докладе также отмечается, что число жертв конфликтов относительно 2022 года возросло на 14%, а число случаев насилия – на 28%.

В докладе IISS подчеркивается: несмотря на то что самыми освещаемыми в средствах массовой информации стали российско-украинский конфликт и конфликт между Израилем и ХАМАС, столкновения и рост напряжения в приграничных зонах фиксируются по всему миру. В качестве примеров приводятся боевые действия в Нагорном Карабахе, ухудшение отношений между Алжиром и Марокко, рост напряжения в отношениях Индии и Пакистана, а также усугубление ситуации с терроризмом в Пакистане.

Кроме того, исследователи из IISS полагают, что существует вероятность дальнейшего ухудшения ситуации в будущем. Наиболее вероятными триггерами возможных вооруженных конфликтов, по мнению авторов доклада, могут послужить вовлечение Китая в конфликт с Тайванем и расширение боевых действий на Ближнем Востоке.

Отмечается, что конфликты разнородны и происходят по различным причинам, в зависимости как от глобальных, так и от региональных факторов. К первым в IISS отнесли глобальную геополитическую нестабильность и углубляющийся климатический кризис, который приводит к негативным последствиям – в том числе к ослаблению социальных институтов в нестабильных странах, что влечет за собой беспорядки, внутренние и межгосударственные конфликты.

Одним из глобальных последствий усложнившейся геополитической обстановки авторы называют ослабление роли ООН в урегулировании конфликтов. По мнению исследователей из IISS, это связано с неоднократным использованием права вето Китаем, Россией и Соединенными Штатами при голосовании за резолюции в Совете Безопасности ООН.

Также отмечается наличие тренда на снижение возможностей ООН по вмешательству в международные конфликты. В частности, авторы отчета отмечают, что количество контингента, задействованного в миротворческой деятельности ООН, сократилось до 70 тыс. человек, а функции проведения миротворческих операций и деятельности по стабилизации постепенно переходят к региональным организациям – как пример приводится Африканский союз. В IISS считают, что предикторов (то есть факторов прогнозирования), говорящих об изменении этой тенденции, на текущий момент нет.

На региональном уровне, по мнению экспертов IISS, конфликты возникают в большей степени из-за действий отдельных «авторитарных политических режимов», которые становятся «одной из главных причин упадка традиционных процессов урегулирования конфликтов и установления мира», поскольку «игнорируют фундаментальные принципы международного гуманитарного права».

В Северной и Латинской Америке большинство текущих конфликтов связывают с криминальными группировками, в первую очередь задействованными в торговле наркотиками.

Авторы доклада особенно выделяют Мексику и Колумбию, отмечая, что в некоторых странах Латинской Америки группировки обладают большей властью, чем правительства, которые не могут в должной мере сдерживать преступность.

В IISS также ссылаются на данные Международного Комитета Красного Креста (МККК) и приводят информацию о том, что во всем мире под полным или частичным контролем незаконнных вооруженных группировок на сегодняшний день находится около 195 млн человек.

На евразийском пространстве, по мнению экспертов, конфликты в основном связаны с территориальными спорами, возникшими вследствие распада Советского Союза, и «нежеланием Москвы принимать последствия» этого распада.

Безусловно, политические и военные власти России с такими оценками не согласятся. О неблаговидной роли в этом конфликте Вашингтона, Лондона и Брюсселя, о нежелании Запада учитывать интересы безопасности России, что и стало одной из причин украинского конфликта, докладчики не упоминают.

Однако отдаленные последствия распада СССР, по мнению экспертов лондонского института, касаются не только конфликтов с участием России: столкновения также происходят и происходили между Арменией и Азербайджаном, Киргизией и Таджикистаном, между другими странами.

Однако по масштабам последствий крупнейшим вооруженным конфликтом на постсоветском пространстве исследователи назвали российско-украинский конфликт, который «меняет региональную и глобальную безопасность и экономический порядок».

На Ближнем Востоке, за исключением вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС, авторы доклада отмечают общее снижение интенсивности боевых действий.

К ключевым событиям за год в IISS отнесли установление относительного равновесия и стабилизации в Сирии и Йемене, возвращение Сирии в Лигу арабских государств, начало процесса нормализации отношений между Турцией и Сирией, Саудовской Аравией и Йеменом. Авторы доклада также упомянули снижение конфликтной активности в Египте и Ираке.

Африка к югу от Сахары по-прежнему считается самым подверженным конфликтам регионом. Ключевые противостояния здесь сосредоточены на четырех театрах военных действий – Сахеле, бассейне озера Чад, районе Великих озер и Восточной Африке.

Также конфликты происходят в Центрально-Африканской республике (ЦАР) и Мозамбике.

Исследователи отвечают, что большинство конфликтов в Африке к югу от Сахары носят внутренний характер. К ключевым событиям в регионе эксперты института отнесли конфликт в Судане, окончание гражданской войны в Эфиопии, возобновление напряженности между Демократической Республикой Конго и Руандой, вывод французских войск из Мали и Буркина-Фасо.

В докладе говорится, что в Азии, несмотря на отсутствие крупных вооруженных конфликтов, сохраняется риск того, что напряженность между ядерными державами в регионе может перерасти в такие конфликты – в том числе конфликт между США и Китаем из-за Тайваньского пролива, конфликт между Пакистаном и Индией вдоль линии контроля и конфликт между Китаем и Индией вдоль линии фактического контроля. Из этих конфликтов первые два, по мнению авторов доклада, сопряжены с наибольшим риском эскалации.


Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.

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