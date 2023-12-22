Военные полицейские оседлали «Патруль»

В рамках гособоронзаказа промышленность поставила очередную партию бронеавтомобилей типа MRAP

Структура Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) включает военную полицию, подразделения которой действуют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Накануне Нового года военные полицейские получили от промышленности очередную партию вооруженных бронеавтомобилей «Патруль». Эта модель разработана и производится дочерней структурой Камского автозавода – предприятием «Астейс» в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

Первоначально за базу было выбрано шасси КамАЗ-43501 с иностранным силовым агрегатом. В таком виде машина была впервые представлена публично в 2014 году.

Рассматриваемая техника относится к типу MRAP (англ. mine resistant ambush protected – защищенный от подрыва и атак из засад). На ней ведут сопровождение колонн, патрулирование местности, выезжают в разведку и дозор.

Бронированные автомобили «Патруль» предназначены для обеспечения силовой поддержки при выполнении специальных задач, сопровождения и охраны, патрулирования местности, проведения разведывательных мероприятий подразделениями военной полиции. Корпус выполнен в виде бронированной капсулы, способной обеспечить защиту экипажа от поражающего действия стрелкового оружия и взрывоопасных предметов (с массой тротила до 2 кг).

Внутри бронекапсулы находятся два ряда сидений, расположенных спинками друг к другу. Количество сидений зависит от компоновки и (вместе с двумя передними) в максимальной комплектации достигает 10 единиц. При необходимости перевозки грузов сиденья снимаются, и в полученный таким образом отсек (внутренний объем бронекорпуса – 12 куб. м) размещается полезная нагрузка весом до 1,5 тонны.

По причине введения странами коллективного Запада экономических санкций против РФ конструкторам «Патруля» пришлось отказаться от дальнейшего использования импортных двигателей. На вновь изготавливаемые образцы устанавливается отечественный дизель КамАЗ-740.652–260 мощностью 260 л.с., построенный по схеме V8. Он работает в связке с механической коробкой переключения передач КамАЗ-154 – в ней пять ступеней, а вместе с передним двухступенчатым делителем получается 10 передач. Соответственно шасси изменило индекс на КамАЗ-43502.

Из-за более тяжелого двигателя пришлось снизить базовый уровень защиты до 4-го класса – катанная броня толщиной 2,6 мм защищает от пуль стрелкового оружия (защита в лобовой проекции выполнена по 6А классу). Однако одновременно с этим были предложены варианты дополнительного бронирования, которые могут повысить бронезащиту до класса 6А. Так, на форуме «Армия-2023» выставлялся образец «Астейс-70202» со снаряженной массой, за счет усиленной защиты возросшей с 11,7 т до 13,2 т, из-за чего максимальная скорость сократилась со 105 до 90 км/ч.

Торжественная церемония передачи новой техники прошла на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ в подмосковной Кубинке. В мероприятии приняли участие офицеры Главного управления военной полиции МО РФ, военнослужащие региональных управлений военной полиции военных округов, а также представители предприятия-изготовителя.

Выступая на торжественной церемонии, заместитель начальника Главного управления военной полиции генерал-майор Виталий Кох отметил, что его подчиненные с первых дней обеспечивают правопорядок в зоне проведения спецоперации.

«В уходящем году значительно увеличилась численность военнослужащих военной полиции, уже сформированы и планируются к формированию новые органы и подразделения, для оснащения которых необходима защищенная автомобильная техника», – сказал Кох. «За время эксплуатации в Сирии и в зоне СВО бронированные автомобили «Патруль» показали свои высокие ходовые и эксплуатационные качества, а также надежность, заложенные конструкторами», – отметил он. И добавил, что все полученные от промышленности в ходе торжественной церемонии образцы техники поступят на эксплуатацию в подразделениях, задействованных в ходе проведения спецоперации на Украине.

«Уверен, что с помощью полученной техники органы и подразделения военной полиции обеспечат на высоком уровне выполнение всех поставленных задач в районах проведения СВО», – резюмировал Виталий Кох.

Со своей стороны начальник Главного управления военной полиции МО РФ генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что поставки защищенной техники в 2023 году по сравнению с предыдущим периодом увеличились вдвое.

Как недавно сообщило Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ), с начала текущего года на освобожденных в ходе СВО территориях Запорожской области военные полицейские выявили более 200 пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ), передающих информацию о размещении воинских частей Российской армии, их передвижениях, а также объектах военной инфраструктуры.

Организовано и ведется взаимодействие с местным населением новых территорий РФ по вопросам пресечения незаконного оборота оружия, поиска схронов с боеприпасами и взрывоопасными веществами, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, а также по определению местоположения угнанного автотранспорта. В рамках этой работы военными полицейскими выполнено более 2 тыс. адресных проверок в населенных пунктах региона. В ходе их проведения обнаружено более полусотни схронов с оружием и боеприпасами.

Военная полиция появилась в структуре военного ведомства 12 лет тому назад. Сегодня она имеет трехуровневую структуру, включающую центральный орган – Главное управление военной полиции Министерства обороны Российской Федерации, региональные и территориальные органы и организации, воинские части непосредственного подчинения. Свои задачи военнослужащие выполняют во всех гарнизонах страны, на новых территориях РФ, а также за пределами страны.

Действуя в зоне спецоперации, военные полицейские на ежедневной основе обеспечивают правопорядок, разминируют местность от взрывоопасных предметов, пресекают деятельность террористических ячеек киевского режима на территориях, освобожденных от украинских боевиков.

Вместе с военной автоинспекцией и другими силовыми ведомствами военные полицейские контролируют крупные транспортные артерии, которые идут вдоль Азовского моря и соединяют Крым и Ростов-на-Дону по сухопутному коридору. А также менее напряженные транспортные маршруты на новых территориях России.