Российское программное обеспечение BempExplorer совместимо с "операционкой" Astra Linux

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Подтверждена совместимость отечественной операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7 с российским программным обеспечением BempExplorer версии 1.1.1.478, сообщила пресс-служба "Группы Астра" в четверг.

"Результаты проведённых испытаний продемонстрировали, что продукты совместимы, и промышленные предприятия могут ими пользоваться без ограничений. Данное решение сертифицировано в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что программное обеспечение (ПО) BempExplorer версии 1.1.1.478 предназначено для работы с микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики серии БЭМП.

Руководитель департамента развития технологического сотрудничества "Группы Астра" Дмитрий Тараканов отмечает, что сейчас крайне важно иметь собственные технологии.

"На смену зарубежному софту и "железу" в нашей промышленности приходят отечественные решения, и если раньше миграция на них не была критически важной, то теперь это просто необходимость", - сказал Тараканов, которого цитирует пресс-служба.