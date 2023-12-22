ДОСААФ получит дополнительное финансирование от государства

Добровольному обществу требуется госзаказ и укрепление материальной базы

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) – одна из старейших оборонных организаций России. Она была создана в 1927 году как Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству). За время существования ДОСААФ стал связующим звеном между гражданским обществом и Вооруженными силами, решая задачи, способствующие укреплению обороны страны. 2023 год стал очередным этапом деятельности общества с учетом проведения специальной военной операции (СВО).

Итоги года были подведены на конференции ДОСААФ в пресс-центре Российского государственного федерального информационного агентства ТАСС на Тверском бульваре в Москве. О достигнутых результатах и перспективах рассказал председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков. В работе конференции также приняли участие заместители председателя ДОСААФ и депутат Государственной думы Мария Бутина.

Одним из основных направлений ДОСААФ является образовательная деятельность, направленная на подготовку граждан по 11 военно-учетным специальностям (ВУС) для прохождения службы в ВС. В настоящее время с Министерством обороны обсуждается возможное увеличение нагрузки на ДОСААФ для подготовки по ВУС и рассматривается выделение необходимого финансирования. Для участников СВО акцент был сделан на контрактную форму службы, а подготовительные занятия с призывниками сокращались. При этом ДОСААФ уже сейчас может обучать до 37 тыс. новобранцев в год, а с учетом дополнительного финансирования количество обучаемых может быть значительно увеличено.

В 2024 году планируется начать подготовку по ВУС в Донецкой и Луганской народных республиках. Там прошли конференции ДОСААФ и было принято решение о вхождении в ДОСААФ России. В Луганске создается Центр патриотического воспитания.

С началом СВО оборонное общество развернуло работу по обучению мобилизованных граждан, велась работа с гражданским населением, образовательными организациями ДОСААФ было обучено более 33 тыс. человек. Военная подготовка по специальности «беспилотные авиационные системы» является приоритетным направлением в программах общества. По этой специализации прошли обучение 3979 человек, в том числе 2551 военнослужащий. Продолжают занятия 1291 человек. ДОСААФ готовит специалистов массовых технических профессий по 215 специальностям в 862 образовательных организациях, подготовлено 340 тыс. человек. С 2022 года началась подготовка воспитанников суворовских, нахимовских, кадетских образовательных учреждений Минобороны России. В 2023 году прошли обучение 1343 воспитанника, аналогичная работа планируется на 2024 год, количество обучающихся будет увеличено до 2258. Авиационный комплекс ДОСААФ включает 104 авиационные организации, и два авиаремонтных завода, базирующихся на 83 аэродромах и девяти посадочных площадках.

Для проведения мероприятий военно-патриотической направленности привлекаются участники СВО. Опыт передается подрастающему поколению, ДОСААФ курирует более 32 000 юнармейцев. Участники сражений и преподаватели ДОСААФ обучают не только военной науке, но и воспитывают человеческие качества. За плечами многих – военные учебные заведения и воинская служба. Глава ДОСААФ – десантник, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию Генерального штаба, проходил службу в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, был командующим ВДВ и первым заместителем министра обороны РФ.

Передача опыта участников военных операций становится частью военно-патриотического воспитания. Проводится эксперимент по созданию единых центров по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Спортивные мероприятия ДОСААФ, сдача норм ГТО, комплексов «Ворошиловский стрелок» и «Соколиная охота» пользуются большой популярностью.

Депутат Мария Бутина рассказала о создании центров на базе ДОСААФ, где волонтеры собирают для участников СВО различные необходимые вещи – носилки, аптечки, сети, спальные принадлежности. 20 конвоев с гуманитарной помощью весом более 150 т были отправлены в зону СВО. Бутина высоко оценила работу ДОСААФ и предложила помощь на законодательном уровне в решении возникающих проблем.

Зам председателя ДОСААФ, глава московского отделения Вячеслав Ниниченко заявил, что ДОСААФ является стратегической государственной организацией по укреплению обороноспособности и национальной безопасности, что должно предполагать через государственный заказ финансирование на подготовку специалистов массово-технических профессий, военно-патриотическое воспитание и спортивно-массовые мероприятия. Ниниченко пояснил, что ДОСААФ – государственно-общественная организация и должна поддерживаться государством.

Ирина Дронина

Ирина Дмитриевна Дронина – журналист.